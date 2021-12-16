【生命鬥士】2歲女童臉長「蝙蝠俠胎記」被嘲笑怪物　獲匿名捐款做6次手術除胎記：我是公主

▲ 2歲女童臉長「蝙蝠俠胎記」被嘲笑怪物，獲匿名捐款做6次手術除胎記：我是公主。

2歲女童Luna Fenner因患上先天性巨型黑色素痣，導致臉上天生有直徑大於20cm的黑色胎記，如同「蝙蝠俠」面具。日前，Luna獲數萬美元籌款及一名匿名的俄羅斯善長捐款，讓她可到俄羅斯城市Krasnodar一間診所進行手術。經前後6次手術，終於成功脫掉黑色胎記。

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據《DailyMail》報道，2歲的Luna Tavares-Fenner因為患上先天性巨型黑色素痣，導致臉上有直徑大於20cm的黑色胎記。她多次前往俄羅斯做美國尚未有的光動力療法（Photodynamic therapy），終成功去除胎記。醫生亦指這種治療能預防幼兒患皮膚癌。

手術後，Luna高興得手舞足蹈，並表示：

我的黑點已經消失了，我是公主。

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不過，Luna尚未算完成所有治療，恢復後仍要返回俄羅斯做整容手術，目標是長大後到了關心外表的階段時，她不會產生任何心理負擔。

Luna的媽媽亦感激是次治療沒有涉及「侵入性」手術，所以完全沒有後悔，Luna治療時也不覺得疼痛，目前情況很好。

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被嘲怪物

2年前，Luna媽媽為女兒開設Instagram「luna.love.hope」，將Luna的生活照、成長歷程放上網分享，希望更多人了解女兒不一樣的美麗，積極陪伴她成長。

不過就有網民嘲笑Luna是怪物、惡魔的化身，更過分是叫他們拋棄女兒，表示殺掉惡魔會較好。

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媽媽看到這些留言後感到傷心，並促使她想為女兒做手術。最終在網上認識到主診醫生Dr Popov，得知可在不痛苦的過程下治療，成功做手術除胎記。

責任編輯：羅嘉欣