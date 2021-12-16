【蜘蛛俠：不戰無歸】25歲湯賀蘭已是億萬富翁　筍盤Tom Holland跟女友戲假情真

▲ 《蜘蛛俠》湯賀蘭成吸金王。

由湯賀蘭（Tom Holland）《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home》在全球開畫熱賣，成為話題電影。而現年25歲的湯賀蘭，成為Marvel電影新一代吸金王，由16年主演首部Marvel電影起，5年內身家已暴升，現已成億萬富翁。

湯賀蘭憑《蜘蛛俠》系列身家暴升，日前就有外媒報導，他在一個月內連續買下兩架共千萬港元的名單，盡顯豪氣。

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片酬三級跳

作為第三代「蜘蛛俠」Peter Parker，早前有外國網站「Celebrity Net Worth」統計其片酬，指湯賀蘭在2016 年首次演出《美國隊長 3：英雄內戰》時，片酬僅約 25 萬美元（約195萬港元）， 2017 年主演《蜘蛛俠：強勢回歸》時，片酬已為150 萬美元（約1,170萬港元），其後在《復仇者聯盟3：無限之戰》已叫價300萬美元（約 3300 萬港元）。

至今次為電影《蜘蛛俠：不戰無歸》擔正，片酬只會更升一級，估計高達400至500萬美元（約3100萬港元至3875萬港元）。

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而據網站透露，湯賀蘭的淨資產大約超過1500 萬美元（1.14億港元），而有行內人向傳媒透露，湯賀蘭私下低調擁三個共市值過億港元公司，因此被封富豪企業家。

本是英國演員的湯賀蘭，08年因演出音樂劇《Billy Elliot》而成名，2012年起開始拍攝荷里活電影，至16年獲Marvel選中演第三代「蜘蛛俠」，成為人氣影壇新星。

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現被封筍盤的湯賀蘭，感情生活同樣精采，跟《蜘蛛俠》戲中女演員Zendaya戲假情真令人津津樂道，先後被拍到於車上熱吻，湯賀蘭今年受訪大方公開戀情，二人日前出席首映，更不避嫌放閃。