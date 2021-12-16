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【逃獄兄弟2】吳卓羲與200磅張建聲對打　Ron以一敵四大呼過癮　

娛樂 13:53 2021/12/16

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吳卓羲加盟《逃獄兄弟》系列。

由譚耀文、張繼聰、栢天男（Adam）、張建聲、黃德斌主演的電影《逃獄兄弟》開拍續集，《逃獄兄弟2》，除首集原班人馬外，新一集加入吳卓羲（Ron）。

電影公司在今日（12月16日）公布預告，影片甫開頭，Ron飾演的「賀俊」原是青年才俊但淪為階下囚，向來高高在上的他於獄中繼續意氣風發地說：「這個世界有兩種人，跟規矩和定規矩的人，我就是不會跟人規矩的那種人！」

吳卓羲享受演反派

Ron隨即輪流挑機，除與獄中老大「滾筒」譚耀文在飯堂抗衡外，還與獄中另一股勢力張建聲飾演的「刀疤」硬碰硬，展開多場埋身激鬥，當中廚房一場，阿聲便毫不保留從後一個鐵煲重擊Ron，士多混戰張繼聰則被Ron抱起猛撞天花板，肉搏連場！

今次的反派角色令Ron過足戲癮：「唔知點解搵我做大多係正派角色，可能個樣太正氣 ，但其實我鍾意演一啲比較陰謀嘅角色。」

對於戲中連場打鬥，Ron直言只有拍戲才有一打四機會，好玩又值得，同時非常敬佩阿聲，為戲中角色增肥至200磅，肥住好辛苦和自己對打。

張建聲拍打戲喘氣

因應劇情調到廚房工作自肥暴漲的阿聲，每次一打即爆汗喘氣：「好多動作係我個腦諗到但個身體做唔到，鈍咗好多，吊威也嘅戲亦因為我體重關係，落地個下係收唔到制，變咗會撞瘀、擦損手腳咁，慶幸全部都係皮外傷，呢一下真係對我嚟講係幾大挑戰。」

另外，電影公司重金百萬搭建監獄開拍第二集，演員自然演得投入興奮，譚哥及Adam異口同聲說：「今次個監獄同場景，按照劇情提升，監倉、飯堂、圖書館、廚房等，設計細緻咗、空間變大咗，演員自然會更投入、觀眾感覺更真實。」

最新影片推介：林希靈專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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