【死因研訊】涉殺妻兒韓籍商人還押期間亡　囚友許金山供稱死者因父親未有探望而失望

▲ 4旬韓籍商人涉殺死妻兒後被捕，隨後於荔枝角收押所離世，死因研訊今（16日）續。（經濟日報資料圖片）

4旬韓籍商人涉於3年前於麗斯卡爾頓酒店殺死妻兒後被捕，隨後於荔枝角收押所離世，死因研訊今（16日）續。因以瑜伽波藏毒氣殺妻女的前中大醫學院副教授許金山以死者囚友身份作供稱，在死者父親沒有探訪死者後，死者感到極度失望，甚至落淚，亦會在角落躲藏，以冷靜情緒。

涉案韓籍死者Kim minho，終年43歲。死者囚友許金山今於庭上作供稱，他因在荔枝角收押所負責協助翻譯而認識死者，他們時常會在日間囚室聊天，許的女友及子女亦會探訪死者。死者亦提及自己和父親有聯絡，但代入韓國人思想，死者會因韓國傳媒報導其謀殺案，而被國民視為怪物，因此其父親亦需要時間消化事件。

許又指，死者曾稱自己在韓國分別經營朱古力及咖啡店生意，當中有盈利，惟咖啡店生意出現困難。死者又曾指，其父親會在2018年4月3日到荔枝角收押所探訪死者，死者對此感到興奮，並在當日早上好好打扮自己，惟父親最後並沒有出現。

許續指，死者其後感到極度失望，甚至落淚，亦會在角落躲藏，以冷靜情緒。許又形容死者情緒經歷重大變化，已失去信心並出現口吃，亦不想和人接觸，像是變了另1個人。許又指死者曾稱若父親願意探訪他，則代表父親會原諒他。

許續指，他在隨後5日發現死者面色暗沉，在仔細觀察下會發現有微絲血管破裂。同時死者頸部有1.5厘米乘1.5厘米的膿腫。許指，當時未有聯想到死者有自殺念頭，事後認為上述傷勢顯示出，死者或曾勒自己頸部，及用筆插自己。

許又指，死者在事發前1日，即2018年4月15日曾將自己的物品全數送予囚友，當中包括死者最愛吃的朱古力。許又形容死者當日較平時安靜。

另1名死者囚友呂永業作供稱，他在事發前發現死者頸部長了1粒瘡，因此為死者向懲教職員索取藥膏數次，而懲教人員每次給予藥膏前，均會查看死者傷勢。

呂又形容死者是個隨和、笑容很多的人。呂指，在事發前完全感受不到死者不快。而在事前1日，他與死者及另1名囚友更於日間囚室玩耍，「我哋仲用肚腩頂大家肚腩，完全估唔到佢會自殺」。

死因研訊今午續。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟