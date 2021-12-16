【失業率】本港失業率連跌9個月至4.1%　就業不足率跌至1.8%

▲ 政府公布最新一期失業率數字。（曾耀輝攝）

政府統計處今日(16日)公布，經季節性調整的失業率由2021年8月至10月的4.3%下跌至2021年9月至11月的4.1%；就業不足率亦由2021年8月至10月的1.9%下跌至2021年8月至10月的1.8%。



與2021年8月至10月比較，在2021年9月至11月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由2021年8月至10月的3,666,500人，上升至2021年9月至11月的3,673,300人，增加約6,800人。2021年8月至10月的總勞動人口為3,838,200人，2021年9月至11月下跌至3,831,300人，減少約6,900人。

勞工及福利局局長羅致光指，隨着經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善。按行業分析，大多數經濟行業的失業率較上一個三個月期間下跌。其中，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌0.6個百分點至6.3%。在這段期間，消費券計劃對消費意欲及開支起了刺激作用。這些行業當中，住宿服務業和餐飲服務活動業的失業率分別明顯下跌1.0及0.8個百分點至4.8%及6.9%。同時，建造業的失業率亦顯著下跌0.8個百分點至5.6%。



展望未來，羅致光說，在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情況應會繼續改善。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況。



他指出，勞工處在2021年9月至11月平均每月錄得105,902個來自私營機構的空缺，較八月至十月的平均數字上升0.9%，按年上升43.8%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。



此外，為加強就業配對，勞工處會強化與有招聘需要的僱主的聯繫，並舉辦更多專題式招聘會協助求職人士就業。勞工處的就業中心、行業性招聘中心和網上平台等，亦提供全面及免費的就業服務，為求職人士提供就業支援。

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記者：袁澍