【娛圈有喜】驚傳楊茜堯低調誕男嬰　羅子溢再為人父小珍珠升呢做家姐

羅子溢 (前名︰羅仲謙 )與楊茜堯(前名︰楊怡 )再度成為爸爸媽媽？今日（12月16日）有傳媒爆料稱，有人爆料指現年42歲的楊茜堯在昨日（12月15日）誕下男嬰，即是已有女兒「小珍珠」羅翊心的羅子溢夫婦，湊夠一個「好」字。

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楊茜堯近照遮肚

不過，楊茜堯一直沒有公開表示懷孕再當媽媽，今次突然傳出已誕下BB，令人大感意外。但上次楊茜堯懷「小珍珠」也是一直守口如瓶，夫婦在去年2月才公佈有喜，4月宣布女兒小珍珠出生，十分低調。

翻看二人的IG，在今年8月，同月生日的羅子溢夫婦帶女兒齊到迪士尼慶生，不過上載的夫婦合照內，楊茜堯被物品遮肚，另外上載在迪士尼酒店內與「小珍珠」玩耍的照片，只有羅子溢與女兒。

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結婚周年上載舊照

另外，同樣在8月時，羅子溢為楊茜堯慶祝生日，上載的照片亦全是太太的半身照。在今年10月，夫婦二人慶祝結婚5周年，只在社交平台上載他們在沙灘玩水的舊合照而已。

之後羅子溢出席劇集宣傳活動解釋，上載舊相慶祝結婚周年，是因為當日沒有外出慶祝，只留在屋企簡單食蛋糕。而且他當時亦表示有意追多個，會努力「造人」，似乎有點暗示。

據悉，今次羅子溢是為尊重楊茜堯，所以太太懷孕一事低調處理遲遲不公開喜訊。有指，再當爸爸的羅子溢在今日已打電話給親友報喜。