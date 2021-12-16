【名廚幟哥】年輕曾沉迷賭博輸掉身家　黃永幟戒賭建立億元飲食王國

▲ 黃永幟年輕曾沉迷賭博輸掉身家，及後戒賭建立億元飲食王國。

名廚「幟哥」黃永幟創辦連鎖中式酒家龍皇集團，惟集團股價今年6月時開市8分鐘，龍皇集團的股價暴跌，而「幟哥」則巧合地在龍皇集團股價暴瀉前減持走貨，成功套現逾8000萬元。事實上幟哥的人生經歷起起跌跌，年輕時曾因沉迷賭博而失下巨債，及後戒賭專注事業，加上因拍攝節目人氣急升，成功建立億元飲食王國。

警方財富情報及調查科，今日下午3時將夥證監會舉行記者會，簡介一個打擊「唱高散貨」集團的拘捕和搜查行動。消息指，下午交代的案情涉及「幟哥」的龍皇集團。今年6月10日開市短短8分鐘，龍皇集團股價由2.2元暴跌近9成至0.248元。時任龍皇集團行政總裁黃永幟當時先後多次減持龍皇集團股份，7日合共套現近9,000萬元，並剛巧連番在高位減持。

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當時有報道指，網傳龍皇透過炒股群組，向散戶推薦龍皇集團股票，手法與「微信女」如出一徹。黃永幟隨後在8月24日，以每股平均價0.1477元，沽售1728.84萬股，相當於龍皇集團10%股權，套現255.35萬元。交易完成後，其持股降至0%。

疫情期間，龍皇集團旗下酒家去年曾被指欠租，部分分店更因而被斷水斷電，而集團因此需向銀行舉債償還租金。

人生起起跌跌 由欠下巨債到億元飲食王國

幟哥的父親曾任職美麗華酒店總廚，因此他十多歲時已隨父親入行，1978年時加入美麗華酒店翠亨村酒家擔任中廚。據幟哥憶述，當時不少酒樓業內人士都愛賭博，自己亦因覺得廚師生活單調，加上朋友少，於16、7歲開始就不時與朋友「賭兩鋪」，慢慢沉迷賭博。他曾形容，幾年間的生活徘徊在賭錢、還債之間，更直言「今天出糧 ，明天就無晒。」在1980年代，他離開香港前往澳洲，豈料更加重其賭癮。當時他收工步行十多分鐘就到達賭場，幾乎每日一落班就去賭錢。

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幟哥自言當年可算是喪失理智，親朋好友力勸都聽不入耳，一度欠債高達2000萬元。直至1992年，幟哥回流香港，決心戒賭。他賣掉兩層樓，再向父親借200-300萬元還債，更因付不起租金與父親同住。幟哥努力工作，加上生活節儉終於1998年還清所有債務。

回流香港後幟哥擔任利苑總廚，期間利苑從6間分店拓展到19間，直至2005年幟哥伙拍黃麗梅於亞洲電視主持多個飲食節目慢慢廣為人知，其後轉為與無綫合作，以龍皇特約形式拍攝簡單烹飪節目《幟哥幟教》，又與陳芷菁、王君馨、苟芸慧、宋熙年、陳庭欣、高海寧等為無綫主持過兩輯節目《為食總司令》而人氣急升。

幟哥的龍皇飲食王國於港、澳、滬三地都有業務，旗下有「龍皇」、「龍璽」、「龍袍」及「皇璽」4個品牌，合共經營9間餐館。不過集團的業績未如理想，2017年上市集資4,560萬元後連年虧損，直至今年6月已累計蝕逾1.78億元，反而期間幟哥夫妻共收取薪金、津貼及實物利益共2,172.2萬元。