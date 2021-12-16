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【新冠肺炎】51歲婦本月初離港赴台後確診　離港前居梅窩銀濤軒須強檢

社會 14:41 2021/12/16

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51歲婦本月初離港赴台後確診，衞生防護中心向台灣當局跟進。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增10宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心正調查一宗台灣確診個案，涉及一名51歲女病人，居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒。11月30日在香港檢測結果為陰性，12月2日由香港經航班CX494前往台灣，抵達當日檢測亦為陰性，惟至周日(12日)檢測的結果呈陽性，Ct值約20。

根據病人提供的資料，她12月11日起出現病徵。8月11日及9月1日於香港接種兩劑復必泰。中心正繼續與台灣衞生當局跟進個案。

為審慎起見，病人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

另外，由於尼泊爾航空營運於十二月十四日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有四名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止尼泊爾航空營運的客機在十二月十六日至二十九日期間從加德滿都着陸香港。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳正怡

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