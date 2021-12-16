【重生方案】海洋公園停止開放「澳洲歷奇」　園方指會為樹熊、小袋鼠尋找新居所

▲ 海洋公園停止開放「澳洲歷奇」，園方指會為樹熊、小袋鼠尋找新居所。（資料圖片）

香港海洋公園早前公佈的「重生方案」，擬免費開放山下園區予公眾享用， 同時引入商業伙伴在區內經營餐飲、零售等消閒娛樂設施，公園會保留營運保育和教育等項目，以達致自負盈虧。「重生方案」會拆卸園內部分接近「退休期」的機動遊戲，而位於公園海濱樂園的「澳洲歷奇」成為最新被淘汰的設施。

公園指「澳洲歷奇」已於2021年11月1日起停止對外開放以配合「重生方案」下把海濱樂園變成零售、餐飲及消閒區，而樹熊、小袋鼠和笑翠鳥仍飼養於「澳洲歷奇」內並繼續由護理團隊照顧。公園會在嚴謹遵從本港及國際條例和業界標準下為牠們尋找最佳新居所，園方亦正考慮改建「澳洲歷奇」為配合與動物保育相關設施

「澳洲歷奇」於2015年3月開幕，展館內有南澳樹熊、紅頸袋鼠及笑翠鳥。展館的設計上，遊人首先進入香港老大街大娛樂戲院，於戲院大堂認識南澳州野外生態及沿海都市阿德萊德，然後踏進以南澳州野外環境為主題的開放式展區，可近距離觀看樹熊、紅頸袋鼠及笑翠鳥。展館利用環境控制系統調節溫度及濕度，以模仿南澳四季氣候。

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責任編輯：李榮忠