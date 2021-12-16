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【安心出行】 資科辦分批派10萬個凸字膠套　今周率向餐飲處所及街市派12000個

社會 15:26 2021/12/16

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資科辦分批向處所派發共10萬個凸字膠套。（新聞提供）

政府資科辦今日（16日）表示，今周率先開始向餐飲處所及公眾街市派發首批12000個凸字膠套，第二批8000個凸字膠套下周開始發放，另有80000個凸字膠套可望於1月起陸續分發。

資科辦指，至今接獲共2000多間餐飲處所或連鎖集團登記索取共9000多個凸字膠套，現正安排分批向張貼「安心出行」二維碼處所派發以上共10萬個凸字膠套，凸字膠套有助視障朋友透過觸摸點字，識別「安心出行」二維碼位置，方便他們使用「安心出行」流動應用程式，促進關愛共融。

當局又稱，食環署今日也向一些餐飲處所負責人派發凸字膠套並講解用法，該些餐飲處所所在地是在服務視障人士的非政府機構附近。同時亦會在公眾街市提供凸字膠套及向餐飲處所派發凸字膠套，方便視障人士掃碼。
 
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責任編輯：余思嵐

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