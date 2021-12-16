【校長專欄】媽媽眼淚背後的故事　聖提摩太校長：家長也需要被關愛

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌希望家長為孩子付出時，也關愛一下自己。

每個早上家長送子女上學，隨興地我會攀談幾句，由孩子功課再關心一下家長的內在。我不是受訓的輔導員更不是心理學家，學習薩提爾冰山對話，初心是想更懂得連結自己、連結他人，非期待可以改變到誰。只懷著心念：表達關心，同理對方，如果對方覺得合適，會試著以有限的SATIR學識支持一下對方。

某日和媽媽B聊到孩子的功課壓力，當我提到家長可以申請學校支援，媽媽B倒覺得「若減去現在的學業壓力，將來怎樣跟上中學？」這引起了我的好奇，問：

「就是說，雖然你支持『孩子不應學業壓力太大』，但同時覺得『沒有功課壓力，孩子可能跟不上中學的挑戰』，是嗎？」

「當然。」

核對，是我經常和人對話的方式之一，因為這有助我理解對方的意思，讓對方知道自己沒有被誤解，有助對話開展下去。

出於好奇，我試著乒乓球式對話，「之前聽你提過孩子的學習狀況，現在更了解你對孩子的期待。這樣你會疲累嗎？」

一般人不容易表達感受，媽媽B卻快人快語，由講自己的疲累再講自己的壓力。我專注地聽，關切地望，對方的眼淚盈在眼眶。

「請問此刻你的眼淚是甚麼？」

媽媽B停頓了一陣，然後分享眼淚背後自己的故事。

「我聽到你一直在為孩子付出，愛顧著孩子的成長，期待孩子將來能夠自立。你能夠也關愛一下自己嗎？」

「我會啊，我愛自己啊。」

「愛自己」不容易說，做到「愛自己」更是一件不簡單的事，於是我進一步好奇她怎樣愛自己。如果，只是口號式的「愛自己」，就不過是一個概念而已。

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「那你欣賞自己嗎？」

「我欣賞自己啊。」

「你欣賞自己……」我停一停，等候她的回應。

「我欣賞自己愛孩子，雖然壓力大，也沒有放棄。」

「媽媽帶孩子成長不容易。那麼，你能接納自己嗎？」

「我接納啊。」

「媽媽，」我停一停，「你能接納，這個當下，你教孩子時，孩子不如你的期待，你能接納這樣的自己嗎？」

媽媽B思索了一會，眼睛再一次濕潤說「不可以。」

「你接納不到這樣的自己，是嗎？」

「是，我接納不到。」

風吹過，街上一輛輛汽車經過，我凝視著對方的眼淚和沉思。

「我想邀請你，也接納這一區塊的自己，這，也是愛自己。」

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第二天再遇見媽媽B，她謝謝我的聆聽，說：「昨日回家，回憶起很多美好的成長片段，我好像找回了『自己的心』。」

我想，媽媽B所指「找回了自己的心」，說的是「從頭腦不斷分析、批判、指責」中，找回了「與自己連結」的機會。

沒想過要改變她，只是聊一聊，引導她覺察，而媽媽B也真的很努力，對自己負起了全責。

我知道，這還有很長的路，但她已踏出了「愛自己」的新一步。

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