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【震撼教育】男童扭計唔肯返學　父一招震撼教育兒秒改口

親子 16:19 2021/12/18

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

台灣一名男童不願上學，父親一招「震撼教育」令他秒改口。

子女不願上學令父母頭痛，台灣一名網民日前在Facebook群組「爆廢公社」發文，指同事的兒子不願上學，為了讓小朋友體會工作比讀書更不容易，同事請假帶兒子去村內撿垃圾，體驗辛勞工作。接受爸爸的震撼教育之後，男童翌日改口稱「想上學」，網民看後大讚「言教不如身教」。

網民在文中指出，同事得知兒子「扭計」不願上學，沒有責怪他，反而替他請假，全家人一起去村內撿垃圾。從網民上載的多張圖片可見，男童戴着鴨嘴帽、孭起籃子，撿起路旁的膠樽、食物包裝袋等。體驗辛勞「工作」過後，男童感到疲累，坐在路邊閉目養神。爸爸的教育有成效，翌日兒子改口稱「我想上學了……」。

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網民讚賞做法

帖文引來網民回應，不少網民讚賞爸爸的做法，「很有意義」、「最棒的教育，比任何打罵都有效」、「言教不如身教」、「當然是上學開心啊！又有漂亮的老師」、「可以幫小孩報名嗎？」、「痛苦是比較出來的」。

有網民「照辦煮碗」帶小孩體驗工作卻不成功，「我老公帶兒子去工地挖一天沙，他竟然說明天還要去」、「我帶小孩去海邊撿垃圾，但越撿越開心，還撿了一堆貝殼」、「如果他喜歡，說以後不用上學怎麼辦？」。

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責任編輯：王明芳

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