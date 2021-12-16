【學生資助】免入息審查資助額增至33,200元　供自資學士課程學生申請

▲ 免入息審查資助計劃的資助金額將由本學年的每年33,100元增至33,200元。（資料圖片）

政府今日（16日）公布，將於2022／23學年按綜合消費物價指數的變動，上調「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（免入息審查資助計劃）的資助金額。免入息審查資助計劃的資助金額將由本學年的每年33,100元增至33,200元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助在相關課程的正常修業期內發放。就讀相關課程的合資格學生，只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

在2022／23學年，免入息審查資助計劃將涵蓋15間院校所提供的合資格全日制經本地評審本地及非本地自資首年學士學位及銜接學位課程。有關院校及課程名單（適用於2022／23學年入學的學生）載於附件。就讀計劃涵蓋的課程的所有合資格學生，均可獲資助。申請資助事宜需透過有關院校辦理。

符合以下資格之一的香港學生可申請免入息審查資助：



1. 如報讀合資格的自資首年學士學位課程，須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績（即中國語文科及英國語文科取得第3級成績，數學科必修部分、通識教育科取得第2級成績）



2. 如報讀合資格的自資銜接學位課程，須具有副學位資歷（即修畢相關經本地評審副學位課程）。

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記者：黃穎津