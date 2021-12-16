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【周末好去處】第七屆TOYSOUL亞洲玩具展九展舉行　一系列會場獨家及全球限量珍藏商品

休閒消費 15:41 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

第七屆《TOYSOUL 亞洲玩具展 2021》將於今個周未於九展舉行。⾏

集各款玩具新作、潮流玩意及原創玩具的大型玩具展銷會TOYSOUL載譽歸來，將於今個星期六及星期日（12月18日至19日）於九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2（Rotunda 2）舉行。

每年的《TOYSOUL 亞洲玩具展》都是緊貼潮流玩具大熱的趨勢，是玩具迷每年都期待的重點活動。今年TOYSOUL來到第七屆，繼續有豐富的品牌、原創/設計師單位參展，展出及發售製品，包括不同比例收藏人偶、原創玩具、插畫創作、電玩遊戲、周邊商品、技術展示及各種潮流產物等。

TOYSOUL每年都會邀請具代表性的玩具界精英設計吉祥物，今年就邀請到本地藝術家畢奇（Pucky）設計出吉祥物Jelly Girl。Jelly Girl在遙遠的星球，用那裡的科技泡泡冰封了自己，來到地球體驗這個星球的生活。公開發售的門票上，更會有Jelly Girl其中一款設計，值得一眾粉絲收藏。

Soap Studio首創錯視系列，打頭陣有唐老鴨，全球限量599套。

玩具展會有30多個參展單位，集合大玩具廠牌包括 How2work、工匠
堂、BANDAI TAMASHII NATIONS、4D Master 等，同時亦有 Supermantoys、Amaz By Lokianno、Soap Studio等多個亞洲及國際展商，推出一系列最新商品及限量珍藏商品，例如TAMASHII NATIONS 超合金魂系列第一百款作品 GX-100 金剛 & 宇宙飛龍。

第七屆《亞洲玩具展 TOYSOUL 2021》
地點︰九龍灣國際展貿中心3樓展貿廳2（Rotunda 2）
日期︰12月18日及19日
時間︰10am-8pm
票價︰$40（11歲或以下人士中午12時免費入場）
網址︰https://www.toysoul.hk

記者︰黃依情

 

 

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