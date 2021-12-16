【倒轉地球】陶大宇落實開騷回饋粉絲 首開網上音樂會送親筆簽名照【內附詳情】
娛樂 16:21 2021/12/16
陶大宇近日因翻唱《倒轉地球》而在網上爆紅的陶大宇，雖然仍身在內地，未有機會返回香港，但無數「陶粉」已召喚大宇回港開演唱會，甚至希望可力推大宇上樂壇頒獎禮。而粉絲的渴求，陶大宇已經收到，並落實開演唱會回饋「陶粉」。
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網上騷只此一場
日前有網上平台公布了將跟陶大宇合作，鐵定於12月30日晚上8:30舉行只此一場《買轉地球陶大宇演唱會》網上音樂會，讓粉絲可以欣賞陶大宇載歌載舞，將地球倒轉再倒轉的演出。
此網上音樂會更是免費，只要成該平台的登記會員，便有機會先到先得網上入場門票。此外，觀眾更有機會透過網上即時互動得到親筆簽名照以及其他豐富禮品。
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至於一直在內地掘金的陶大宇，早前在《歡樂滿東華》透過視像跟藝員大合唱，氣氛high爆，成網民焦點，相信為大宇返港演出打了強心針。
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不過，有澳門製作公司已邀請了陶大宇開騷，於12月23日於澳門葡京人夜市演出，跟倒轉地球粉絲迎接平安夜。
網上騷詳情
《Buyandship X EventX X 買轉地球陶大宇演唱會》
日期：2021 年 12 月 30 日
時間：晚上 8 時 30 分
費用：免費，入場名額先到先得
澳門騷詳情
地點：澳門葡京人夜市
時間 ：晚上7:00-9:00
撰文 : TOPick柴犬出動