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【倒轉地球】陶大宇落實開騷回饋粉絲　首開網上音樂會送親筆簽名照【內附詳情】

娛樂 16:21 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陶大宇將舉行網上音樂會。

陶大宇近日因翻唱《倒轉地球》而在網上爆紅的陶大宇，雖然仍身在內地，未有機會返回香港，但無數「陶粉」已召喚大宇回港開演唱會，甚至希望可力推大宇上樂壇頒獎禮。而粉絲的渴求，陶大宇已經收到，並落實開演唱會回饋「陶粉」。

最新影片推介：林希靈專訪

網上騷只此一場

日前有網上平台公布了將跟陶大宇合作，鐵定於12月30日晚上8:30舉行只此一場《買轉地球陶大宇演唱會》網上音樂會，讓粉絲可以欣賞陶大宇載歌載舞，將地球倒轉再倒轉的演出。

此網上音樂會更是免費，只要成該平台的登記會員，便有機會先到先得網上入場門票。此外，觀眾更有機會透過網上即時互動得到親筆簽名照以及其他豐富禮品。

【倒轉地球】大嘥鬼惡搞「倒轉地球」　獻聲唱：來吧，救救地球！

至於一直在內地掘金的陶大宇，早前在《歡樂滿東華》透過視像跟藝員大合唱，氣氛high爆，成網民焦點，相信為大宇返港演出打了強心針。

    點擊圖片放大
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不過，有澳門製作公司已邀請了陶大宇開騷，於12月23日於澳門葡京人夜市演出，跟倒轉地球粉絲迎接平安夜。

網上騷詳情

《Buyandship X EventX X 買轉地球陶大宇演唱會》

日期：2021 年 12 月 30 日

時間：晚上 8 時 30 分

費用：免費，入場名額先到先得

（Facebook圖片）

澳門騷詳情

地點：澳門葡京人夜市

時間 ：晚上7:00-9:00 

撰文 : TOPick柴犬出動

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