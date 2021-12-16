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【殘酷動物】 客貨車以鐵籠困逾50隻貓狗　警方檢丫叉及千粒鐵珠

社會 16:11 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

警方今日於流浮山一輛客貨車搜出18個膠籠，內有28隻貓及23。隻狗

警方今日（16日）表示，在流浮山一輛客貨車搜出18個膠籠，內有28隻貓及23隻狗、一支丫叉和1000粒鐵珠，暫時未有人被捕。

警方昨晚9時，在香港西部水域進行反罪惡及打擊非法入境行動，期間在流浮山下白泥一處空地，發現一輛可疑客貨車，懷疑與走私案有關，正當警員上前調查時，另一輛客貨車高速駛向警員，警員於是擎槍戒備，客貨車其後逃去無蹤，幸事件中沒有人受傷。其後在該輛可疑客貨車上搜出膠籠，內有28隻貓及23 隻狗，該批貓狗其後已交由相關部門接手處理。

警方稱，調查後將案件暫列殘酷對待動物、襲警、藏有攻擊性武器及行使虛假文書罪處理。

警方今日於流浮山一輛客貨車搜出18個膠籠，內有28隻貓及23。（警方提供）

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記者：曾秋文

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