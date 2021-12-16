  • 25°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 16:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育界奧斯卡】本港奪10個QS全球教學創新大獎　港大於兩個組別獲金獎

社會 16:11 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港大學有3個團隊的項目獲獎。（經濟日報資料圖片）

被譽為教育界「奧斯卡」的QS全球教學創新大獎（Reimagine Education Awards）2021年得獎名單近日公布，香港大學及理工大學各有3個團隊的項目獲獎，其中港大於混合式學習及生命科學兩個組別取得金獎。

港大3個項目共取得兩金一銅的獎項。獲得金獎的教學項目由港大副教授及助理教授Fraide A. Ganotice Jr.代表，課程採用以團隊為重的案例討論，為來自6個學院12個課程的學生提供了一同上課、交流和互相學習的機會，能夠幫助健康相關專業的學生裝備必要的技能，以成為更好的未來醫學專業人士。

於「生命科學」範疇奪得金獎的項目由 港大放射診斷學系臨床助理教授黃明錟主導，是首個有關心臟CT和MRI 的大規模開放線上課程，提供結合CT和MRI的學士後文憑。課程採用混合式學習模式教學，並配有高質素影片和動畫製作、國際知名的專家講者、討論區、選擇題，聊天機械人和多語言的互動遊戲等。

至於獲得銅獎 的項目是為教、學與支援而設的資訊通訊科技工具，Digital Exhibition Space (DES)，使用3D虛擬技術，透過畫廊展覽形式，建立網上學習實驗室，可視化學習過程和成果。

2021年QS全球教學創新大獎部分得獎者。（港大提供）

另外，理工大學於3個組別中共獲得一金、一銀、一銅；香港浸會大學及香港賽馬會慈善信託基金亦分別獲得兩個銀獎。

QS全球教學創新大獎由國際大學評級機構Quacquarelli Symonds及美國賓夕凡尼亞大學華頓商學院合辦，表揚創立和推行優秀及嶄新的教學方法的高等教育機構，尤其推崇當中能展現其獨特、創新及有效教學法的院校。今屆1350個申請者中，美國共獲得19獎，本港與澳洲均獲得10獎。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【大學排名】QS亞洲大學排名本港9間大學上榜　港大躋身三甲　
18:06 2021/11/02
【大學排名】QS亞洲大學排名本港9間大學上榜　港大躋身三甲　
【海外留學】QS最佳留學城市香港排名下跌列15位　4項指標排名大跌惟留學生評價上升
18:31 2021/07/28
【海外留學】QS最佳留學城市香港排名下跌列15位　4項指標排名大跌惟留學生評價上升
【傷人案】石籬石富樓7旬老翁持刀傷人　69歲傷者腹部中刀送院
今日 15:59
【傷人案】石籬石富樓7旬老翁持刀傷人　69歲傷者腹部中刀送院

你可能感興趣

【大學排名】QS亞洲大學排名本港9間大學上榜　港大躋身三甲　
18:06 2021/11/02
【大學排名】QS亞洲大學排名本港9間大學上榜　港大躋身三甲　
【海外留學】QS最佳留學城市香港排名下跌列15位　4項指標排名大跌惟留學生評價上升
18:31 2021/07/28
【海外留學】QS最佳留學城市香港排名下跌列15位　4項指標排名大跌惟留學生評價上升
【傷人案】石籬石富樓7旬老翁持刀傷人　69歲傷者腹部中刀送院
今日 15:59
【傷人案】石籬石富樓7旬老翁持刀傷人　69歲傷者腹部中刀送院
學士 大學 評級機構 網上學習 IB 澳洲 香港 奧斯卡 美國 香港大學

最高瀏覽

【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】
17:23 2021/12/15
【世貿火警】銅鑼灣世貿中心三級火警疏散千人　13人送院1人危殆【不斷更新】
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞
10:46 2021/12/15
【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞