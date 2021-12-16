【教育界奧斯卡】本港奪10個QS全球教學創新大獎　港大於兩個組別獲金獎

▲ 香港大學有3個團隊的項目獲獎。（經濟日報資料圖片）

被譽為教育界「奧斯卡」的QS全球教學創新大獎（Reimagine Education Awards）2021年得獎名單近日公布，香港大學及理工大學各有3個團隊的項目獲獎，其中港大於混合式學習及生命科學兩個組別取得金獎。

港大3個項目共取得兩金一銅的獎項。獲得金獎的教學項目由港大副教授及助理教授Fraide A. Ganotice Jr.代表，課程採用以團隊為重的案例討論，為來自6個學院12個課程的學生提供了一同上課、交流和互相學習的機會，能夠幫助健康相關專業的學生裝備必要的技能，以成為更好的未來醫學專業人士。

於「生命科學」範疇奪得金獎的項目由 港大放射診斷學系臨床助理教授黃明錟主導，是首個有關心臟CT和MRI 的大規模開放線上課程，提供結合CT和MRI的學士後文憑。課程採用混合式學習模式教學，並配有高質素影片和動畫製作、國際知名的專家講者、討論區、選擇題，聊天機械人和多語言的互動遊戲等。

至於獲得銅獎 的項目是為教、學與支援而設的資訊通訊科技工具，Digital Exhibition Space (DES)，使用3D虛擬技術，透過畫廊展覽形式，建立網上學習實驗室，可視化學習過程和成果。

▲ 2021年QS全球教學創新大獎部分得獎者。（港大提供）

另外，理工大學於3個組別中共獲得一金、一銀、一銅；香港浸會大學及香港賽馬會慈善信託基金亦分別獲得兩個銀獎。

QS全球教學創新大獎由國際大學評級機構Quacquarelli Symonds及美國賓夕凡尼亞大學華頓商學院合辦，表揚創立和推行優秀及嶄新的教學方法的高等教育機構，尤其推崇當中能展現其獨特、創新及有效教學法的院校。今屆1350個申請者中，美國共獲得19獎，本港與澳洲均獲得10獎。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴