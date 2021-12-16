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【同煲同BLOW】Jackie封宋仲基做男神　蘇致豪許賢爆游學修扮暖男

娛樂 16:20 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（左起）許賢、劉展翹及蘇致豪任《同煲同BLOW》嘉賓。

「黃Viu煲劇平台」的《同煲同BLOW》上集請來近期紅遍網絡的「試當真」成員蘇致豪（蘇豪）、許賢及劉展翹（Jackie），分享配音血淚史，今集他們的身份一轉變成「Rapper」即場展現急才。
 
許賢和蘇豪早前為黃Viu唱洗腦主題曲《劇力任你轟》，歌詞提到不少日韓劇集出現的元素，例如男神、總裁、BL等。

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提到韓劇Oppa人設經常是「霸道總裁」，Jackie頓時心眼眼，坦言一直嚮往一場「總裁式戀愛」：「我好想試一次被誇張式嘅追求，例如好大排場，拎好多部名車嚟接我，不過現實中我諗比較難啲。」

除玉木宏外，Jackie透露宋仲基也是她的男神之一，皆因他擁有「嬰兒面孔，魔鬼身材」：「好鍾意宋仲基，佢係BB樣，但一除衫就全部都係肌肉，好正！另外，孔劉呢種大叔型男都好Man，畀人一種好照顧到人嘅感覺。」

互相提醒改懶音

許賢和蘇豪今年以另一身份「MC $oHo & KidNey」殺入樂壇，雖然幾首廣東話Rap歌大受歡迎，但他們沒有驕傲，反而自嘲仍有懶音問題，更不斷自我鞭策。蘇豪表示：「我哋兩個都多懶音，目前苦練緊，不時會互相提醒。」

主持人麻利問到他們創作Rap歌的技巧，想不到他們的必殺技竟然是「夠惡」，蘇豪續說：「寫Rap一定要夠硬淨，唔好畀個Beat嚇親，一定要惡過個Beat，明明唔啱音都唔緊要！」
 
他們亦接受Rap挑戰，需即席為《劇力任你轟》改詞。為了節目效果，他們不惜兄弟內鬨，借歌詞嘲諷好友游學修：「霸道游學修 扮暖男 扮細心 係咁派心心」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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