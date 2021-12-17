【摘星之路】智障自閉症港青獲好媽媽悉心栽培　體藝雙修成設計師兼金牌運動員

▲ 行行出狀元，即使是SEN的孩子也能發光發亮。

行行出狀元，即使是有特殊教育需要（SEN）的孩子也能發光發亮。香港特殊奧運會（特奧會）花式滑冰及高爾夫球運動員蕭冲（Kurtis），與大他3歲的哥哥同為智障人士兼自閉症患者。在媽媽蕭太用心栽培下，兩兄弟自少到大試過多種運動，更在特奧會有亮眼表現。現時兄弟各有正職，Kurtis走上藝術發展之路，成為一名平面設計師。別的SEN孩子的家長可能事事保護子女，蕭太卻認為，放手讓孩子嘗試才是培育之道。

▲ Kurtis在媽媽蕭太用心栽培下，成就體藝之路。（林綺虹攝）

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「小學起，媽媽覺得我體能不好，為我報讀運動興趣班，第一個興趣班就是溜冰。當時有個教練留意到我有興趣能力，就邀請我一起受訓。」現年28歲的Kurtis儀表不凡，提起8、9歲時被邀請加入特奧會，認識到很多隊友，亦有機會參加本地及世界賽事，過程甚具競爭性：

第一個賽事就是在日本長野縣的花式滑冰賽，與運動員交流時要用英文及日文，訓練時也有不同技巧要鍛鍊。但只要努力、不要放棄就可以。

與Kurtis一同受訪的媽媽蕭太，默默地看著兒子，眼中似帶鼓勵：「我喜歡鼓勵他，所以一有比賽機會，我去到都會儘量去。」自認是「跟得媽咪」的蕭太，喜歡在賽場上為兒子打氣，但也放心讓孩子獨自遠赴外地參賽：

問我放不放心？有教練、職員陪著他。始終都要放，為他提供機會。

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自閉症孩子外貌與一般人無異，蕭太憶述自己老來得子、經驗不足，直到Kurtis一歲多時仍走不動，才讓他接受評估確診。蕭太形容當下很難接受，禍不單行的是，Kurtis的哥哥同樣是一名SEN孩子：

第一個（孩子）有事我還可以，廿多年前對自閉症認識不足，以為是一個會痊癒的病，後來才知道這個病是一世。到弟弟再出問題時，當下覺得世界還有甚麼希望？當時是末日。

▲ 蕭太當年是在懷著Kurtis時，才發現哥哥患有自閉症。（受訪者提供）

為了照顧孩子，蕭太辭職成為全職媽媽，老公為口奔馳，夫婦協議男主外、女主內。蕭太負責所有教養工作，只是其中一個兒子讀幼稚園就經歷4、5次轉校，小學也讀了3間，令她身心俱疲。而她亦不諱言曾想過輕生，但最終都是化悲憤為力量：

我怕死，他們又幾得意，一是就（跳下來），一是就養、教，堅持下去。

運動培養體能發展天賦

由於Kurtis和哥哥小時候體能欠佳，要接受物理治療及職業治療，當時職業治療師建議蕭太，可以透過運動維持體能。蕭太於是積極為兒子報讀不同興趣班，除了一些熱門球類運動外，舉凡跑步、游泳、彈床、高爾夫球、溜冰、騎馬、划艇、保齡球等等，兩兄弟都嘗試過。

我寧願自己食少些、用少些，讓他做給我看。甚麼也讓他嘗試，希望發掘他的才能。

蕭太自言當時好像秘書，接送兩個兒子參與不同運動。兄弟年齡差3歲，聽起來相差不遠，但個性、類別、能力完全不一樣，發展也很不同。蕭太形容，哥哥熱愛和平，喜歡團體活動，享受運動玩樂；而弟弟Kurtis帶有拼勁，有專注心和爭勝心，蕭太會順著各自個性去培育他們。

▲ Kurtis歷年在特奧會上贏得的獎牌。（林綺虹攝）

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Kurtis在2004年贏得第一面金牌後，分別又在05年、09年、13年及15年參與特奧會賽事。蕭太見證著兒子在運動上的得著，由起初很自我、脾氣差勁到後來一點點地成長，甚至學業成績也有所進步。連Kurtis也坦言：

體能、自信心提升了，溝通能力好了，在不同運動上有不同技能發揮。明白到輸贏不緊要，交到朋友就是最好。

蕭太笑稱從不會望子成龍，但現實上Kurtis的表現卻甚具驚喜。在薩凡納藝術設計大學畢業後，Kurtis開始平面設計工作，又考取了游泳教練牌照，在一些長跑班、體能班上擔任助教，亦會指導特奧會的師弟師妹。

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Kurtis熱心公益，疫情初期曾親手製作口罩送給有需要人士。這數年間，他又擔任了國際特殊奧林匹克全球信使，透過不同國際交流活動，為智障人士帶出共融信念，誠如他所言：

社會上要接納不同人士，是要用不同方法。

▲ Kurtis熱心公益，希望帶出共融訊息。（林綺虹攝）

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回首當初讓兒子學運動的決定，蕭太直言最重要在於嘗試：

千萬不要以為他不行，就不讓他做，不試怎會知道？如果他不是體能這麼差，我讓他運動，我都不知道他都幾厲害。

她想起當初讓兒子去職業訓練學校時，老公曾坦白從未想過兒子能賺到一分一毫，但到現在兩兄弟各有工作、薪水，她直言永遠都是從來沒有期望的事，帶給她驚喜：

家長透過運動、藝術發展不同技能，可以發掘自己的孩子。對我來說，我可能是利用運動發展去令他成長。運動得獎是bonus（額外獎勵），但即使沒有得獎，發展到他的才能已經是賺了。

▲ 蕭太認為，放手讓孩子嘗試才是培育之道。

香港特殊奧運會由1976年成立至今，45年來一直致力為智障人士提供參與運動及非運動項目的機會，支援他們的身心發展之外，同時推廣共融理念，促進社會對智障人士的共融及接納。2022特奧冬季世界賽將於2023年1月展開，香港特殊奧運會亦將於本地繼續舉辦不同活動，包括明年1月、3月將舉行的田徑賽及高爾夫球賽。

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責任編輯：陳昊淋