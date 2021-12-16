【枉為人師】6歲男童遭掌摑甩牙流血　鋼琴老師沒歉意反駁︰正常教學

▲ 內地一名6歲男童遭鋼琴老師掌摑，導致甩牙流血。

師長不應體罰孩子！內地卻有一名鋼琴老師合理化體罰學生的行為，有名6歲男童被她掌摑至甩牙流血，媽媽向她了解及投訴，該鋼琴老師竟然不承認錯失，辯稱是代家長管教孩子，反過來叫家長更要感激她。

6歲童被鋼琴老師打至甩牙

綜合內地傳媒報道，廣西南寧一名6歲男童小豪在12月7日傍晚6點半，到竹軒鋼琴藝術中心接受郭老師一對一的鋼琴教學。

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媽媽葉女士在外等候孩子上課，在晚上大約7時20分，兒子哭著從教室跑出來跟媽媽說「我的嘴巴出血了」，當時媽媽見兒子嘴上有一顆斷牙掛在牙齦上，以為是兒子換牙導致牙出血，簡單處理後，讓兒子返回教室繼續學琴。小豪學完琴之後，跟媽媽道出甩牙的真相。

自己的牙齒掉了是因為自己回答不上老師的問題，才被老師拍了一巴掌。

▲ 6歲的小豪被鋼琴老師打至甩牙。（微博圖片）

老師沒歉意指為家長教仔

葉女士聽後，心痛兒子被體罰，叫丈夫致電話給鋼琴郭老師，質問她何以把孩子打成這樣。郭老師表示是為了孩子好，是在幫家長管教孩子，家長才應該跟她道歉。

事發翌日，郭老師傳訊息給葉女士，斥責將小事化大，她對於小豪流了少少血也感意外，但辯稱只是正常上課，而且一年多之前上課時，打得比昨天更多、用重手，而言辭間帶有恐嚇成分。

我是為了你的孩子好，我是幫你管教孩子。我告訴你！不要不知好歹。我警告你，既然你能對教你小孩付出極大心血的老師如此大不敬！從頭都尾沒有一句感謝的話，還恩將仇報！試問你能好好睡覺嗎……後果你自付！

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稱體罰是正常教學

據悉，葉女士於去年10月花了16,600人民幣（約20,300港元）購買了92節課，讓兒子去學鋼琴。據其他學生家長所說，該機搆中心經常換老師，學生愈來愈少，1年前還有100多名學生，現在只剩了20、30人。部分家長的小孩也領教過郭老師的「上課風格」。涉事的郭老師指她有自己一套的「上課風格」，

這是我正常教學啊！如是我行為引起的錯，我會去承認和道歉。至於你說打也好或者怎麼樣，那你們自己可以自己去理解。

有家長表示，每次來都聽到鋼琴老師在辱罵孩子，如說「你怎麼那麼笨」之類，對孩子說許多惡毒的話。就小豪被打至甩牙受傷，媽媽葉女士已報警，而警方亦已受理。

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責任編輯：王明芳