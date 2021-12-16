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【聖誕2021】K11 MUSEA打造港版「光之藝術嘉年華」　金光拱門由燈泡所砌成

社會 16:28 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

以燈泡砌成的金光拱門。（K11 MUSEA提供）

K11 MUSEA「聖誕節村」Pop-up，有超過20個國際及本地飲食、手工藝與生活品牌，充滿歐洲小鎮風情。而且，K11 MUSEA 將於12月的週末及聖誕假期期間，舉行多項文化表演，包括芭蕾舞及古典音樂演奏。

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其中，聖誕節及聖誕節翌日將上演盛大芭蕾舞歌劇匯演《Carnaval Masquerade》，這個重新改編的經典之作，是與倫敦古典藝術設計及製作團隊 VOX Vanguard 聯手打造的作品。

K11 MUSEA指，起源自意大利文藝復興時期的光之祭典Luminarie，是許多歐洲城市的年度聖誕盛事。今年聖誕，K11 MUSEA於6樓 Sculpture Park 建造港版 Luminarie -「光之藝術嘉年華」。以燈泡砌成的金光拱門，圖案與K11 MUSEA標誌性的建築元素互相呼應。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：李榮忠

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