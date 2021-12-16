【聖誕2021】K11 MUSEA打造港版「光之藝術嘉年華」　金光拱門由燈泡所砌成

▲ 以燈泡砌成的金光拱門。（K11 MUSEA提供）

K11 MUSEA「聖誕節村」Pop-up，有超過20個國際及本地飲食、手工藝與生活品牌，充滿歐洲小鎮風情。而且，K11 MUSEA 將於12月的週末及聖誕假期期間，舉行多項文化表演，包括芭蕾舞及古典音樂演奏。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其中，聖誕節及聖誕節翌日將上演盛大芭蕾舞歌劇匯演《Carnaval Masquerade》，這個重新改編的經典之作，是與倫敦古典藝術設計及製作團隊 VOX Vanguard 聯手打造的作品。

K11 MUSEA指，起源自意大利文藝復興時期的光之祭典Luminarie，是許多歐洲城市的年度聖誕盛事。今年聖誕，K11 MUSEA於6樓 Sculpture Park 建造港版 Luminarie -「光之藝術嘉年華」。以燈泡砌成的金光拱門，圖案與K11 MUSEA標誌性的建築元素互相呼應。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠