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【吸毒人數】21歲以下青少年吸毒人數同期增近8成　大麻成青少年最常吸食毒品

社會 16:29 2021/12/16

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21歲以下青少年吸毒人數同期增近8成，大麻成青少年最常吸食毒品。（資料圖片）

禁毒常務委員會今日（16日）在季度會議上檢視了2021年首3季本港的吸毒和毒品情況。其中被呈報的21歲以下青少年吸毒人數，較去年同期大幅增加近8成。而大麻亦成被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的毒品，佔該年齡組別逾一半。

藥物濫用資料中央檔案室的數字則顯示，今年首3季被呈報的21歲以下青少年吸毒人數，較去年同期大幅上升79%，由411人上升至734人。當中，學生佔該年齡組別的吸毒人數由140人上升至298人，佔比由35.4%上升至42.5%。而青少年最常吸食毒品地點是自己或朋友的家中（53%），其次是會所、大廈、酒店或酒吧內（35%）。

根據執法部門的統計數字，2021年首3季涉及毒品罪行的被捕人數，由去年同期的2,678人上升至3,423人，升幅接近28%；21歲以下青少年的被捕人數，由去年同期的366人增加至518人，當中有40%涉及大麻有關的罪行，人數升幅亦比去年同期上升超過4成。受被呈報青少年吸毒人數上升的帶動，今年首3季被呈報的整體吸毒人數較去年同期微升4%，由4,636人上升至4,808人。

至於首次被呈報的吸毒人數方面，2021年首3季較去年同期上升39%，由1,100人上升至1 524人，當中首次被呈報的青少年吸毒人數亦上升86%，由281人上升至522）。而今年首3季的首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為3.1年，2020年同期的數字為5年，21歲以下首次被呈報吸毒青少年的「毒齡」中位數則為1.2年。

禁毒專員羅翠薇表示，政府高度重視青少年涉及毒品罪行呈上升的趨勢。行政長官今年發表的《施政報告》涵蓋新措施，以協助學生正確認識毒害，免受引誘吸毒及參與毒品相關的違法行為。政府的各相關部門，包括保安局禁毒處、教育局、執法部門等，會繼續增強宣傳教育及執法工作。

此外，吸食大麻的人數亦持續上升。被呈報吸食大麻的人數較2020年同期上升60%，由515人上升至826人。21歲以下青少年被呈報吸食大麻的人數上升93%，由210人上升至405人。大麻更是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的毒品，佔該年齡組別的55.6%。

而在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的單一毒品種類，吸食人數較去年同期下跌23%，由2,454人下降至1,882人。最常被吸食的危害精神毒品仍然是俗稱「冰毒」的甲基安非他明，吸食人數較去年同期下降10%，由976人下降至881人，其次是可卡因和大麻，吸食人數分別上升58%和60%。

禁毒常務委員會主席李國棟強調，販毒是嚴重的刑事罪行，年輕並非有效的減刑理由。他提醒市民大眾，特別是青少年，切勿因為想「搵快錢」而被毒犯利用。

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記者：黃穎津

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