【尖子創業】赴英升學棄做藥劑師創補習平台　90後尖子：盼與留學生同行

▲ 九十後情侶Joshua及Charis創辦補習平台，盼陪伴英國留學生面對公開試。

留學生隻身到外國讀書，難免感到孤獨。九十後情侶Joshua及Charis，中學畢業後赴英留學，於當地任職藥劑師及律師。兩人深明學生在異地獨自奮鬥的難處，故創辦網上補習平台，除了為英國留學生提供學習支援及升學建議之外，亦關顧其情緒，樂做學生的「同行者」。

▲ 九十後情侶Joshua（左）及Charis（右），赴英升學後創立補習平台。（劉卓姿攝）

赴英升學適應文化差異

Joshua及Charis出身自本地名校聖保羅書院及拔萃女書院，成績一向不錯。兩人順利升讀英國諾丁漢大學（University of Nottingham），分別修讀藥劑學及法律，並於當地教會團契相識。到異地留學需要花時間適應，憶起初到英國的生活，Charis坦言不熟悉地道的英文詞語及俚語，

一開始我聽到有人說：he’s telling porky pies，我在想為何說與食物有關的東西？好像與本身對話內容不合，後來才知道這句意指對方在說謊。

除了語言之外，學習模式亦要重新適應。與考試為本的教學不同，英國老師上課時花較多時間講述課題的背景資料，引導學生進行自主學習。Joshua指香港學生通常有「穩打穩紮」的知識，有時英文文法甚至比當地人還要好；卻欠缺分析及多角度思考的能力，較少跳出框框思考，只懂跟從書上解釋，因此在學術上難有創新及突破。他指初到英國學習時同樣感到無從入手，後來才慢慢找到感興趣的方向鑽研，認為比起跟隨老師設下的框架，自主學習可學得更深更廣。

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初入職場感詫異

兩人大學畢業後，順理成章在當地任職藥劑師及律師。Charis初入律師樓工作，便因英國職場文化而感驚訝，曾見同事和老闆辯論，爭拗得面紅耳赤，「此舉不會被視為不敬，大家想刺激對方的思考，看看有沒有更好的想法」。即使職級不同，上司與下屬仍能平等辯論，在香港職場似乎難以想像。

在香港一些職級較低的人可能『冇聲出』，上司叫他做就做。當我到英國時，他們很重視每位同事的意見，令你想為群體作出貢獻。

Joshua補充，在英國不用額外工作「搏表現」。他擔任藥劑師期間，每日由早上8時半工作至6時半，試過有病人6時25分來到，他接待對方後打算完成文件才離開，同事卻表示不用着急。「他們認為你在那10小時中，用心幫助每個病人，已值得欣賞」。

▲ 兩人都對教育有興趣。（劉卓姿攝）

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棄做藥劑師投身教育

任職藥劑師幫助不少病人，Joshua工作數年後卻漸有無力感，認為在醫療資源短缺的情況下，難以為病人多行一步。「很多時候見到病人有其他需要，但知道外面還有10多人在等，無形之中有壓力，難以深入地幫助他」。他認為若要全面地幫助一個人，必須有更大自由度，故萌生創業的想法。Joshua與Charis傾談期間，發現大家同樣對教育有抱負，

教育可以徹底改變一個人，用好的生命影響更多生命，將知識及正確的價值觀傳下去。

Charis自小從父母身上體會教育的傳承，其父母分別在大學及中學做教育工作，每逢新年都在家中接待舊生，師生關係在學校外延續。她驚訝媽媽竟與畢業20多年的舊生保持聯絡，亦得知爸爸與舊生成為同事，一起培育下一代學生。師生關係未必因時間而消失，學生畢業之後，老師仍可成為其朋友或是人生導師。

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樂與留學生同行

抱着與學生同行的理念，兩人創立補習平台，盼陪伴英國留學生面對公開試。Joshua憶起在港考公開試的歲月，指身邊不少朋友因讀書壓力大而患情緒病，自己亦曾感覺孤單，「就算有其他同學陪你一起考試，感覺只得自己一個作戰」。他感激父母當時陪伴，令他意識到同行者的重要性，

如果教你的導師，可以在學業及情緒都作出支援，這是很理想的狀態。

他指過往曾有學生因讀書壓力太大，上課時忍不住哭泣。Joshua在課後額外花了一、兩小時跟對方聊天，直至學生的情緒穩定下來。即使是在網絡上萍水相逢的學生，Joshua通過交談亦能給予鼓勵及支持。他指早前有學生在A-level失手，未達到入讀心儀學系的要求，在IG上找他們傾訴，指身邊的人都建議他讀基礎課程；然而在追問成績之下，Joshua發現學生能夠入讀大一，立即幫對方報讀大學及預備面試，最終順利入讀職業治療課程。

Joshua也想不到，只是和別人聊聊天，原來可以有很大影響，甚至改變一個人的前路。正是這種滿足感，令他決定在創立平台一年後，辭退藥劑師的工作，全職投身教育。「我們經常提倡學生追夢，我覺得自己也應先付上代價去做我想做的事，才可以成為學生的榜樣」。Charis現時則仍擔任律師，在工餘時間兼顧教學，

有些學生畢業上大學之後，也會找我們閒談。這種事我們想繼續堅持，做學生的同行者，和他們一起走下去。

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記者：胡嘉儀