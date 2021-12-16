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【保護兒童】馬鞍山女童險被陌生男抱走　警方：涉事男子無意圖拐帶純屬誤會

社會 16:56 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

馬鞍山女童險被陌生男抱走　警方：涉事男子無意圖拐帶純屬誤會

馬鞍山疑有拐子佬出沒。有港媽在社交媒體講述兒子與同學在幼稚園外公園遊玩，一名陌生男子抱起她的兒子後放下，再抱起兒子的女同學試圖跑走，幸好她及時喝止對方（詳情即看【下一頁】）。警方表示經調查後，證實事件純屬誤會，涉事男子並無意圖傷害或拐帶兒童。

警方指，留意到近日網上有消息流傳，指在馬鞍山市中心附近有懷疑拐帶兒童事件發生，其後隨即主動介入，在報稱事發地點一帶有較多兒童出現的地方，如學校附近及公園等巡邏及查問，並迅速尋獲懷疑涉事男子。經調查後，證實事件純屬誤會，涉事男子並無意圖傷害或拐帶兒童。事件交由沙田警區刑事調查隊跟進。

警方同時提醒家長應時刻保持警覺，留意年幼子女的安全，以免發生意外。如發現任何可疑人士，請立即致電999與警方聯絡。警方會繼續密切留意區內情況，加派人員於區內巡邏，防止罪案發生。

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責任編輯：余思嵐

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