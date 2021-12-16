【月經異味】港男嫌女友生理期有異味　當面噴空氣清新劑兼趕回家

▲ 港男嫌女友生理期有異味，當面噴空氣清新劑兼趕回家。

下體異味的問題困擾不少女性，近日有港女於網上討論區發文，指自己被男友嫌棄月經期間散發異味，對方當面向噴空氣清新劑，還將她趕出家中，令她直言不敢再於月經期間出門。

該名女網民於「Dcard討論區」發文，表示自己每兩小時便會更換一次護墊，平時亦沒有太大異味，又指「有味我都唔想」，但男友卻表示「好臭好腥有垃圾站味，搞到佢食唔落飯」。

樓主透露，曾就此問過其他人，但他們都說沒有異味。她又委屈表示，「我都唔想有味」，又不解男友「點解要趕我走」，且當時已相當不適，對方更向她的下體噴空氣清新劑，令她大感自卑。事主乘車時更全程夾實雙腳，生怕旁人會覺得她散發異味。

我覺得我會唔敢再嚟M時候出門，我依家好想消失。

帖文一出，引起不少網民批評樓主男友，認為他相當不尊重樓主，更有網民留言建議樓主分手，「建議將佢變ex」、「對住親密嘅另一半完全一啲基本尊重都無，人格好大問題喎」、「會唔會過分咗啲呢...唔好咁樣言語羞辱都唔係好難姐」，亦有網民建議樓主看醫生，因「味道嘅嘢自己會聞慣」。

最新影片推介：

陰道分泌物反映健康狀況

下體有異味、分泌物的形態和顏色都可反映女生健康狀況。註冊中醫彭淑儀稱，女性私密處出現異常白帶、褲底常濕濕黏黏，除了是因細菌或霉菌感染，從中醫角度來說，白帶也反映出五臟六腑的狀態。一般女性的白帶應呈現蛋清狀、顏色透明或微白，不會有任何味道。

若處於排卵期、月經前、妊娠期，受體內雌激素上升影響，白帶量通常會增加、較黏稠，屬於正常生理性的改變。若其他時間陰道分泌物突然增多，或出現異常顏色如黃綠色，私密處甚至會發癢、散發異味，這是屬於病理性的白帶。

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責任編輯：羅嘉欣