【華燈初上】重回楊謹華偷情小屋拍MV　林心如親自挑選虐心情歌

▲ 林心如闊別5年再演出MV。

Netflix台劇《華燈初上》創下收視好評，在第二季登場前，由五月天阿信所唱的主題曲《月亮代表我的心》、告五人片尾曲《好不容易》，以及麋先生演唱插曲《長成什麼樣子算愛情》等陸續釋出。由林心如跨刀演出的《好不容易》亦於今日（16號）首播！

《好不容易》MV邀請《華燈初上》女主角兼總製作人林心如演出，她在繁忙行程下仍義不容辭力挺，讓「追劇小粉絲」告五人十分感動：「我們真是『三生不知道幾個幸』，真的很榮幸！」

鮮少參演MV的林心如，闊別5年演出MV，這次拍攝地點湊巧選在《華燈初上》「蘇媽媽」楊謹華的家，時隔1年重返「傷心地」的她笑道：「這邊就是慶儀（楊謹華飾）她家，現在待的地方就是她和江瀚（鳳小岳飾）偷情的房間。」心如早前看到地址就認出來，還和楊謹華確認劇中的「住家樓層」，興奮和對方說：「我們應該就是去妳家拍喔！」

▲ 林心如MV中騷演技。

林心如在先前參與劇集《她們創業的那些鳥事》就曾與告五人合作，當時一曲《在這座城市遺失了你》讓她印象很深，「我們這次《華燈》在找歌曲時，第一個就想到告五人，他們的曲風非常特別，也讓很多人喜愛，所以就想邀請他們為《華燈》創作。」

她透露當《好不容易》歌曲出爐時，覺得歌詞特別，旋律也很洗腦，「因為《華燈》有比較多感情的糾葛，譬如想離開但離不開，或是被離開地非常不願意，所以我覺得歌曲放在劇裡很搭。」

▲ 主音犬青展空靈歌聲。

告五人為了創作搶先看片花，尤其對林心如飾演的「蘿絲媽媽」分手戲特別有感，負責詞曲創作的雲安說道：「那時就想寫一首屬於告五人的分手式情歌，然後要寫得隱晦一些，所以用了『滴答』2個字，它可以雨聲，也可以是時間流逝的感覺。」

主唱犬青透露演唱這首歌難度不小，「這是一首很耗費體力的歌，不過如果在KTV唱，是很能釋放壓力，我每次唱完都有這種暢快的感覺！」

可惜的是，告五人與林心如各自工作繁忙，MV拍攝當日無緣相見，不過告五人相當有心，特別準備來自家鄉宜蘭的噶瑪蘭威士忌作為謝禮，還有附上手寫卡片，希望早日相見。

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