【周末好去處】香港藝術館結合科技推出展覽　透過擴增實境技術可與藏品互動

▲ 圖為本地藝術家高仕棠和高嘉文共同創作的藝術裝置《回聲在目》。（政府新聞處）

香港藝術館結合藝術與科技，於尖沙咀梳士巴利花園藝術廣場舉行別具一格的展覽「虛實之間」，公眾可透過擴增實境技術，與藏品互動。

「虛實之間」展覽展出本地藝術家高仕棠和高嘉文，共同創作的戶外藝術裝置《回聲在目》。作品由實體和虛擬兩部分組成：實體的戶外藝術裝置《回聲在目》，以一對流線形金屬雕塑建構而成，設置在尖沙咀梳士巴利道十號、香港藝術館前方的戶外空間；至於虛擬的部分，公眾可擴增實境應用程式，連結藝術館精選的四大館藏，包括中國文物、中國書畫、外銷藝術，以及現代及香港藝術，使精選藏品呈現在虛擬的空間裏，並將兩件相對的雕塑連接起來。

▲ 圖示其中一款擴增實境效果，翩翩起舞的清代點翠嵌寶鎏金累絲鳳簪。（政府新聞處）

藝術館指出，參觀者可用自攜的智能手機或平板電腦，在現場以不同角度與實體的雕塑及虛擬的館藏互動，包括嘗試捕捉十九世紀中期畫家關聯昌的畫作《雀鳥》、欣賞動態化的清代吳昌碩《仿米芾山水圖》、走進香港水墨大師呂壽琨《莊子自在》的水墨作品，以及看到一對好像翩翩起舞的清代點翠嵌寶鎏金累絲鳳簪。部分館藏亦正於藝術館展覽中展出，觀眾亦可走進藝術館，尋找真實的藏品，以虛、實對比欣賞作品。



除了現場的多角度體驗外，展覽亦推出兩個Instagram濾鏡，公眾可在香港藝術館Instagram帳號（@hkmoa）體驗。



展覽將舉行至明年11月11日。有關展覽詳情，可瀏覽藝術館網頁，或致電2721 0116查詢。

▲ 除了現場的多角度體驗外，展覽亦推出兩個Instagram濾鏡。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴