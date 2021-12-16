【娛圈有喜】親證楊茜堯平安誕下男嬰　羅子溢再為人父：辛苦太太

▲ 羅子溢證再為人父。

羅子溢（前名︰羅仲謙 )與楊茜堯（前名︰楊怡）驚喜公布再度成為爸爸媽媽！今日（12月16日）有傳媒爆料指現年42歲的楊茜堯在昨日（12月15日）誕下男嬰，已有女兒「小珍珠」羅翊心的羅子溢夫婦，湊夠一個「好」字，而再為人父的羅子溢，就在社交平台公布了喜訊。

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羅子溢今日約下午4時多，在IG發布初生BB的腳仔相，留言：「多謝大家關心！母子平安❤️辛苦太太」證實太太楊茜堯誕下男嬰。

▲ 羅子溢貼上BB照報喜。（取自IG）

【娛圈有喜】驚傳楊茜堯低調誕男嬰 羅子溢再為人父小珍珠升呢做家姐

低調懷第二胎

一直未有公布懷第二胎的楊茜堯，突然再度誕下BB，令外間十分意外。事實羅子溢夫婦一向對喜事甚為保密，上次楊茜堯懷懷「小珍珠」也是一直守口如瓶，夫婦直至去年2月才公佈有喜，而到4月女兒小珍珠已經出生，十分低調。

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事實翻看二人的IG，在今年8月，同月生日的羅子溢夫婦帶女兒齊到迪士尼慶生，不過上載的夫婦合照內，楊茜堯被物品遮肚，另外上載在迪士尼酒店內與「小珍珠」玩耍的照片，只有羅子溢與女兒。