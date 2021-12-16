【打擊賭博】警方搗油麻地百家樂賭檔　拘24人

▲ 警方搗油麻地百家樂賭檔，拘24人。（警方提供）

油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（16日）凌晨約12時進行反非法賭博行動，突擊搜查油麻地吳松街115號一商業大廈樓上單位，搗破一個懷疑百家樂賭檔。



行動中，人員拘捕一名48歲姓陳本地女子，涉嫌「管理賭博場所」；一名64歲本地男子及一名57歲本地女子，涉嫌「協助管理賭博場所」。場內另外13名男子及8名本地女子，年齡介乎19至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



行動中，人員檢獲2張百家樂賭枱、7部電視屏幕、約10萬元賭款及約50萬元籌碼。所有被捕男女已獲准保釋候查。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。



此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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記者：黃穎津