【氣候行動】香港應對氣候變化表現僅獲C-　可再生能源發電表現最差

▲ 香港應對氣候變化表現僅獲C-，可再生能源發電表現最差。（冼偉倫攝）

低碳想創坊今（16日）公布《香港氣候成績表》，香港過去一年應對氣候變化表現的平均分僅獲評「C-」，其中在發展可再生能源發電上更只得「D」，為各項指標中最低，屬於不合格水平。

成績表按《巴黎氣候協議》的目標，就香港過去一年在包括碳排放、可再生能源、建築物與交通運輸能源效益，及氣候變化適應、金融與管治問題等項目的表現評分，整體香港只獲評「C-」。

各項項目中，香港在發展可再生能源發電上的評分最低，只有「D」，成績表指出香港沒有加快盡用本地可再生能源的潛力，包括離岸海上風力發電場和社區太陽能光伏發電，又指香港只承諾2035年將可再生能源佔城市能源組合的比例提高到7.5%-10%，是一個令人失望的目標。

▲ 低碳想創坊聯合創辦人兼行政總裁莊陳有。（冼偉倫攝）

低碳想創坊聯合創辦人兼行政總裁莊陳有表示，樂見政府推出「上網電價」措施，惟有消息指政府將扣減相關誘因，他曾就此詢問環境局局長黃錦星，黃僅稱目前對參與「上網電價」的用戶提供的津貼太高，提供長期津貼對其他市民不公平，且推動可再生能源是市民責任，不應給予電費津貼；沒有承諾不扣減誘因。

莊陳有批評，若政府扣減津貼將會大大打擊士氣，又指政府在推動可再生能源上責任更大，但卻沒有加大投資和計畫在公共用地發展可再生能源。

其餘屬不及格水平的項目還包括「治理」及「MRV」均獲「D+」，指氣候行動的運作缺乏透明度，決策過程中公眾參與不足；政府亦沒有向公眾開放氣候行動評估的數據庫，及沒建立監督、報告和核查制度。

成績表指出雖然政府制訂了更明確的節能減排目標，但如果缺乏完善的執行計劃及紮實的科學基礎和目標，氣候行動藍圖只會以失敗告終，讓人失望；建議政府應在2025 年、2030年和2035年及以後每5年制定一次碳減排目標，確保碳中和走上正軌。另外，在實現目標的同時，還應闡明目標之間更深層次的減排路徑，包括每個主要碳排放源的減碳行動如何結合起來，以實現總體淨零目標等。

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記者：黃小冰