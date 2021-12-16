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【叱咤樂壇】黃正宜捉林家謙上電車唱K　阿正爆笑點唱《勁歌金曲》

娛樂 17:25 2021/12/16

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阿正化身任務特派員「帶走」目標歌手林家謙進行任務。

一年一度樂壇盛事《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上假亞洲國際博覽大舉行。

今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」，寓意只要熱血，就會青春。為讓歌手於日常生活都可「即刻青春」，一眾叱咤903 DJ將不定期收到代表青春的「即刻任務」，與不同歌手單位即興完成。

最新影片推介：林希靈專訪

林家謙電車上唱K

今日（12月16日） 叱咤903的阿正（黃正宜）收到「即刻任務」後，便化身任務特派員於中環街頭帶走今次的目標歌手林家謙進行任務。

談及青春必做的事，「唱K」就定必位居三甲，所以今次的「即刻任務」便是派出痴女界才女阿正與唱作才子林家謙在電車車頂「即刻唱K」既然是一男一女合唱，阿正就即席提議唱熱門合唱Ｋ歌《隔離》。

林家謙被問到是否感到緊張時，阿正毫不留情踢爆林家謙不安的雙手一直不期然地玩眼罩，林家謙一臉尷尬：「唔好影手呀！」

獻唱前，阿正興奮望向街上，林家謙立即伸手阻止：「你唔好唔好唔好擰過去，因為佢（阿正）一定會係咁叫人嚟睇！」

反叛的阿正馬上擰轉面向途人大叫：「林家謙喺度呀！喂勁開心！Hello唔好睇電話喇喂！」林家謙尷尬苦笑：「啊！好尷呀！我愈咁講，你就愈想幫我招惹目光㗎喇！你唔好郁，我哋唱歌喇！」

唱K必點《勁歌金曲》

整個合唱過程，阿正以浮誇式悲情的唱腔演繹歌曲，而林家謙完全不被影響，忍笑功力十足，一如以往穩定完美地演唱，二人強烈的對比令場面十分有喜感。當中，林家謙更即場改歌詞，指向阿正唱：「更有反效果！」，非常鬼馬。

及後，阿正突然笑稱想唱每次唱K最後必點的《勁歌金曲》，誰知林家謙真的彈得出旋律，更笑言：「點解我識嘅！」

最後，二人更爆笑模仿唱K經典結尾畫面：「大家係咪唱得好開心呢？記得執齊你嘅個人物品，下次嚟唱嘅話，記得唱陳凱詠、呂爵安嘅歌喇！同埋記得唱林家謙啲歌喇！Bye Bye！」，以笑聲完成今次的「即刻任務」！

撰文 : TOPick柴犬出動

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