【STEM教育】培正中學囊括恒隆數學獎金銀獎　男拔奪3個優異獎

▲ 兩名培正中學學生獲得金獎及銀獎。（培正中學Facebook圖片）

2021年恒隆數學獎頒獎典禮昨晚舉行，香港培正中學兩名學生囊括金獎及銀獎，銅獎則由聖保羅男女中學學生奪得。

培正中學於社交平台表示，奪得金獎的同學陳祉軒於今年畢業，正於英國倫敦帝國學院攻讀數學，他憑着專題研究「On Non-Torsion Solutions of Homogeneous Linear Systems over Rings」獲獎；其師妺、正就讀中六的羅安琪則取得銀獎。培正中學說，兩名同學熱愛數學，多年來積極參與不同訓練和比賽，指出獲獎除了因為二人孜孜不倦鑽研學問，更要多謝數學老師們的悉心栽培、及學長們的薪火相傳，強調校方將繼續推動全人教育，培訓人才。

聖保羅男女中學的賴煒諾取得銅獎；拔萃男書院的學生取得3個優異獎、另外兩個優異獎則由聖公會曾肇添中學及華仁書院（九龍）的團隊取得。

▲ 兩名培正中學學生獲得金獎及銀獎。（培正中學Facebook圖片）

「恒隆數學獎」每兩年舉辦一次，每屆設有最多8個獎項：金獎一名、銀獎一名、銅獎一名，以及優異獎最多5名。每個獎項包括四部份：學生獎學金、老師領導獎金、學校發展基金，以及每所獲獎學校可提名一位教師攻讀香港科技大學碩士學位的教師進修獎學金。其中金獎學生可獲25萬獎學金；銀獎及銅獎則分別獲12萬及6萬。

今屆恒隆數學獎吸引近40所中學、逾60支隊伍參賽，並由14位來自全球頂尖學府的著名數學家組成學術委員會，負責學術評審及裁決。每隊由一位老師指導，自行設定一個數學課題、進行研究項目並提交研究報告，報告須概述課題內容及研究方法、過程和結果，學術委員會採用類似科學期刊的選文準則進行嚴格、多重評核研究報告。入選隊伍的學生被邀出席答辯會，就其研究報告作公開闡述，再接受學術委員會委員的閉門提問，整個闡述及答辯過程，均參照博士學位論文答辯模式。

2021年恒隆數學獎由恒隆地產有限公司與香港科技大學合辦，恒隆地產董事長陳啟宗表示，看到今年長時間停課後，同學仍踴躍提交高質量的專題研究報告，實在令人鼓舞，希望學生透過參加這個比賽，展現自己的才華，並點燃他們對數學、科學和科技的終身熱情。

科大校長史維則表示，校大深信知識和研究會帶來嶄新的發現，和推動社會的可持續發展，很高興透過恒隆數學獎激發中學生對數學研究的興趣和創造力，並發掘具潛質的數學英才。

▲ 香港科技大學校長史維。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴