【單手派對】歷過生離死別更珍惜眼前擁有　DJ阿檸：我不害怕寂寞

▲ 商台DJ阿檸將在聖誕舉行talk show結合音樂會。

「其實寂寞/就如自己一個吃火鍋」。謝安琪在歌曲《其實寂寞》如此解構寂寞的定義。

商台DJ阿檸（薛晉寧）原來也對這個題材深感興趣。自言單身的阿檸，一直好奇究竟是因為寂寞而孤獨，還是因為孤單才寂寞，因此他準備在聖誕節開talk show，排解普天同慶下面對一個人過節日的感覺。

▲ 阿檸當DJ近十年，自言跟聽眾已建立了能互相支持的關係。（攝影：陳國峰）

問阿檸為何選擇聖誕節開騷，他好直接答：「與其一個人過節在家砌高達，不如找一班人陪自己過節。」

他還在社交平台招募helper，條件是必須是有拍拖，但只準其中一人來做幫手。阿檸解釋：「對呀，我的目標是令當晚的單身人數上升，拍拖人數下降，別人做speed dating，我就做stop dating！」

【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢 喜獲七師傅賜名私下約定報答

為好友移民而困擾

事實上，阿檸做這個騷，希望有另一個較深層的意義，讓觀眾睇完笑完，或者有所體會。「這兩年做節目，結集了好多想法，其中一個關於寂寞，好想探討人為何會寂寞，而寂寞又為何要害怕，可能因為我們對它不了解才會驚。」

他坦言，不一定冇拖拍才會感到寂寞。「譬如在娛樂圈，有些人冒起很快，同時也會消失得好快；又或者有些你支持了好久的偶像，突然一些原因你不再喜歡，這對當事人或支持者來說，可能都會構成一種寂寞感，如果你支持的人可以隨便捨棄，你的喜歡又有幾喜歡，而這種對偶像的盲撐，又可以放回自己身邊的人身上，這都是我好想探討的題目。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而另一個開騷的啟發點，也是同身邊人有關。「我和今次做音樂的Jan Curious，有一個共同朋友移民了，這成為我們的心結，最好的朋友不再在身邊，以前有甚麼事可以即刻分擔，掛念對方可以即時約見面，這種分隔不是社交平台可以解決，而這亦是一份寂寞的來源，既然對此有很大的感觸，最好就是去做一些事去抒發。」

最新影片：林希靈訪問

32歲的阿檸，自言經歷生離死別，這兩年對人生的看法也改變。「母親早前患過重病，幾乎丟了性命，加上前女友的離世，令我意識到生命很有限，亦好怕自己再沒有時間，這兩年也多陪了家人。」

【勇於追夢】童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜 媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子

未能放下舊愛

害怕生命有限，阿檸甚至幻想過自己的喪禮。「我已寫好一個名單，列下生命中有哪些覺得重要的人，希望對方可出席，然後發現這些你覺得重要的人，其實不是好多，日後想對他們更好，是一定有足夠時間去處理。」

曾在社交平台稱不能放下摯愛，阿檸至今未有打算再拍拖。「我相信自己抱單身主義，亦不打算（把舊愛）放低。」

▲ 他指做電台工作，像跟觀眾建立一種長期的關係，而他很喜歡這種恆常的感覺。（攝影：陳國峰）

有時會寂寞嗎？阿檸沉思後，說：「首先不要對寂寞恐懼，反而去想寂寞原因來自哪裡，你因為曾經擁有了甚麼，失去後才會寂寞，而你失去了是甚麼，既然你重視，又為何會失去，當中可以梳理出自己跟身邊人很多關係，也有很多議題可以發掘。」

阿檸很清楚自己寂寞的根源，而他的排解方法，笑道：「就是開一個騷。用創作來抒發感受。」

【HAND SOLO 單手派對】

時間：12月25至26日晚上8點

票價：$380、$480

場地：香港藝術中心 灣仔壽臣劇院

記者：區家歷