【醫護福利】醫管局明年推低息置業貸款　員工做滿3年可借最多600萬

▲ 醫管局宣布明年推低息置業貸款。

醫管局今日（16日）開大會，醫管局主席范鴻齡會後表示，通過3項措施盼挽留人才，擬明年下半年設立「首期低息置業貸款」。

計劃設有審查機制，申請人需於醫管局服務滿3年，貸款額約訂於員工薪金36至48個月，上限約500萬至600萬元，毋須擔保，貸款期最長20年，息率約1%，低於按揭利息。醫管局預計明年3月，可動用78億元滾存資金，以開展計劃。

▲ 醫管局主席范鴻齡。（梁偉榮攝）

范鴻齡又表示，近月人員流失情況惡化，截至今年11月，醫生流失率較一年前的4.9%增至6.2%，護士流失率由6.7%升至7.7%，情況令人憂慮。醫管局在今日的大會通過三項措施，冀能挽留人才，包括明年下半年提供首期低息置業貸款、成立醫管局專科學院、優化醫護人員升級階梯 。

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記者：李榮忠