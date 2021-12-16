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【聖誕2021】突破傳統去K11歎中菜賀聖誕　親子工作坊點心師傅教做蝦餃皮秘方

休閒消費 18:13 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

K11阿不點心私房菜特別推出聖誕限定套餐：八色八味聖誕餐（圖左）；右為全港首個聖誕點心工作坊。

誰說聖誕不能吃點心？今個聖誕，位於K11的阿不點心私房菜為大家帶來全港首個聖誕點心工作坊，帶領大家一起反轉傳統，參加者由搓麵團到摺皮，製作獨一無二的聖誕一盅「三」件，不論帶子女放電，還是與男女朋友甜蜜約會，都是聖誕節最佳節目！

「識揀聖誕一定食中菜！」一話成了不少男士名言。阿不點心私房菜提供傳統及特式點心，晚上的廚師發板套餐更是廣受歡迎，一次過滿足男士的荷包和女士的儀式感。12月更精選了「冬天萬人迷」韓國粟子，以此炮製4道特色菜，包括流心栗子包等，粟子迷更是必試。同時更推出「八色八味聖誕餐」，拍拖想嘆中菜、聖誕節和家人一聚，每人$380即可享用，性價比滿分，一於掀起聖誕中菜的熱潮！

限時推出：八色八味聖誕餐

聖誕節想和家人小聚，不妨一試期間限定的「八色八味聖誕餐」，一次過食盡8款美食，包括：暖心燉湯、聖誕石榴球、火樹銀花大鮑魚、香煎孜然澳洲金獎羊鞍架或胡椒安格斯牛小排、上湯大蝦煎米底（上湯澳洲龍蝦煎腸粉底，每位加$100）、雪絲咕嚕肉、清炒翠綠及紅棗栗子糖水，每位$350（2位起）。

走地雞肉質嫩滑，香甜軟面的栗子搭配炆煮入味的雞肉，香氣從鍋裡散發，是冬天熱賣菜式！（食店提供）

冬日限定：韓國粟子盛宴登場　

踏入冬季，粟子當造，加上營養價值高，維他命C含量極高，同時有助預防心血管疾病、補脾健胃，暖笠笠的粟子成為不少人的心頭好，今個聖誕，阿不點心私房菜特別以韓國粟子打造四式點心！

飯後當然要點一份甜品才算完美！栗子紅棗蓮子糖水營養價值高，是養生之選。粟子健脾益氣，紅棗補氣血，蓮子美容養顏，女士們萬勿錯過！在燜煮後粟子變得軟熟，與紅棗蓮子可堪完美搭配。（食店提供）

全港首個聖誕點心工作坊

點心食得多，但晶瑩通透的蝦餃皮有甚麼製作秘方？最考驗功夫的摺皮工序是如何完成？由阿不首席點心師傅親子操刀， 每位參加者可分別製作蝦餃、帶子餃及黑松露餃三款點心，不但由麵團搓皮開給製作，更有聖誕版精美蒸籠一個！

日期：12月18、19日及12月25、26日

時間：4pm – 6pm

內容：製作蝦餃、帶子餃及黑松露餃三款點心

費用：HK$280（包50元用餐券及材料）

阿不點心私房菜

地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館3樓310-311號鋪

電話：31188066

編輯：葉翠華

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