【死因研訊】涉殺妻兒韓籍商人還押期間亡　懲教主任指死者手腕及頸部被繩索纏着

▲ 懲教主任陳楚強。（梁錦麟攝）

4旬韓籍商人涉於3年前於麗斯卡爾頓酒店殺死妻兒後被捕，隨後死者於荔枝角收押所被發現其頸部及雙手被繩索纏着及失去脈搏，在送往明愛醫院後證實死亡，死因研訊今（16日）續。負責為死者進行急救的懲教主任作供稱，當時死者側身躺在床上，左手手腕被床單捲成繩索纏着，繩的另1端綁在左邊床腳，頸部亦被繩索纏着，檢查後發現死者已失去脈搏。

涉案韓籍死者Kim minho，終年43歲。死因研訊主任於庭上播放死者身處的監倉外走廊的閉路片段，顯示2018年4月16日事發當日早上，曾有懲教人員於走廊外測試警鐘，及至早上7時12分，有2名懲教人員開倉，6分鐘後有在囚人士派送茶水予監倉內的囚犯，死者未有伸手領取。

▲ 二級懲教助理林南鴻。（梁錦麟攝）

二級懲教助理林南鴻作供稱，當日早上曾測試死者監倉外的警鐘，及至7時12分陪同懲教主任作開倉程序，當時林看到死者側身躺在床上，並以床單蓋過身體及頸部。林於13分鐘後再度巡倉，發現死者仍然未起床，遂叫喚死者但未有回應。

林於是在鎖上走廊大冊後，進入死者倉內。此時林再次叫喚死者，及拍打死者腳部，但死者仍未有反應。此時林感到不妙，遂在按下警鐘後，再以對講機要求支援。

▲ 高級懲教主任曾慶河（藍色西裝外套）。（梁錦麟攝）

高級懲教主任曾慶河作供稱，當日聽到警鐘後趕往死者監倉。曾到場後發現死者側身躺在床上並面向牆壁，其頸部被床單捲成的繩索纏着，未有看到該繩索繫上其他地方，及後曾為死者解開頸部的繩索，曾後來得知死者雙手亦被同類繩索纏着。曾又指，一般夜更同事會在15分鐘內巡查監倉1次。

懲教主任陳楚強則供稱，他主要在荔枝角收押所處理醫護工作，在當日早上7時26分聽到內部警鐘響起後，與另1名同事攜同急救袋前往死者監倉。陳指，當時死者側身躺在床上，左手手腕被床單捲成繩索纏着，繩的另1端綁在左邊床腳，死者頸部亦被繩索纏着。陳遂剪刀剪開手腕的繩索，將死者躺平後檢查死者，發現死者當時已沒有脈搏。

陳指，其後他對死者進行心肺復甦，及使用自動心臟去顫機，但未有效用。死者隨後被送往明愛醫院急症室，於早上8時後證實死亡。

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記者：梁錦麟