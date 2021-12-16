【基層醫療】大埔地區康健站今開幕　將於鄉公所提供流動服務點

▲ 由基督教聯合醫務協會負責營運的大埔地區康健站今日開幕。（政府新聞處）

政府正逐步在全港18區設立地區康健中心及「地區康健站」，其中由基督教聯合醫務協會負責營運的大埔地區康健站今日（16日）舉行開幕儀式。食物及衞生局局長陳肇始主禮時說，地區康健中心及地區康健站作為基層醫療體系的重要部分，會以跨專業團隊，為市民提供各項政府資助的相關基層醫療健康服務。

大埔地區康健站自今年10月中起試運，至11月底已經招募了超過550名會員，當中過半數會員更已接受健康風險評估。大埔地區康健站主中心設於富善商場一樓F115-116號鋪，而6個固定服務點則分別位於基督教銘恩堂大埔堂、大埔浸信會欣悅天地、中華基督教會基道大埔堂、雅麗氏何妙齡那打素醫院院牧部、廣福愛鄰網絡和香港婦女中心協會賽馬會太和中心。

另外，大埔地區康健站亦與大埔鄉事委員會合作，在不同的鄉公所提供流動服務點，為市民提供一站式的健康推廣、護理諮詢、健康風險評估、健康管理小組和慢性病管理等基層醫療健康服務，便利居住鄉郊和偏遠地方的當區居民。康健站亦與醫院管理局新界東聯網，那打素醫院和大埔醫院緊密合作，籌辦活動和為出院病人提供相關的基層醫療服務。

陳肇始出席開幕儀式時說，隨着人口老齡化及慢性疾病日益普遍，香港醫療系統正面臨重大挑戰，需要採取多方面的措施應付與日俱增的醫療需要。她指出，地區康健中心及地區康健站會扭轉現時「重治療、輕預防」的醫療體制和觀念。



陳肇始又說，高興看到大埔地區康健站聯繫區內及鄰近的醫生和中醫師等不同基層醫療健康服務提供者，建立社區層面的醫護網絡，並且提供輕度認知障礙評估、預防性訓練及治療和長者防跌訓練，讓區內市民得到適時的護理和服務。

▲ 食物及衞生局局長陳肇始出席開幕儀式。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴