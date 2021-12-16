【封區檢測】抵港36歲漢初確診住油麻地曾落區　疑染Omicron衞署正追查

▲ 彌敦道祥興大廈被圍封檢查。（曾秋文攝）

衞生署衞生防護中心今日（16日）宣布，一名36歲的本地男貨機機組人員初步確診新冠肺炎，疑帶有Omicron變異病毒株。他曾出入社區，其居住的油麻地祥興大廈需封區檢測。

中心表示，該名男士離港前檢測結果呈陰性，他12月13日從美國返港，當時在機場進行的檢測結果亦呈陰性。

該名男子其後回到油麻地碧街44至48號祥興大廈，接受醫學監察和定期強制檢測。據其提供資料，他除曾短暫在社區購買食物，及前往流動採樣站抽取樣本進行檢測外，其他時間均留在家中。

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病人昨日抽取的樣本結果呈初步陽性，同日出現病徵，Ct值約25至29，並確認帶有N501Y變異病毒株。中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。

他曾於3月22日及4月15日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，油麻地祥興大廈需要封區檢測。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

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記者：李榮忠