【世貿火警】管理公司澄清商場火警鐘運作正常　因電線燒毀而令部分樓層警鐘失效

▲ 啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝、啟勝管理服務有限公司副董事總經理朱啟明。(陳永康攝)

銅鑼灣世界貿易中心昨午(15日)發生三級火，造成13人受傷，其中一名60歲女子情况一度危殆。涉事商場因進行翻新工程而關閉部分消防裝置，對於有逃生的租戶及顧客指，商場火警鐘沒有響、管理處並無通知火警事宜等，世貿的物業管理公司啟勝管理服務有限公司解釋，起火的1樓「設施房」令部分樓層的警報系統電線燒毀，影響商場6至13樓的警鐘系統，已立即改以人手及手機通知租戶發生火警。

啟勝物業管理服務公司董事總經理陳錦輝表示，經翻查閉路電視，昨日中午12時27分知悉商場1樓設施房出現濃煙，在1分鐘後啟動火警警鐘及報警，29分陸續通知租戶。消防人員在12時40分到場處理。陳錦輝說，商場1至5樓正進行翻新工程，已按法例要求通知消防處把3套消防系統暫停，並同時增設滅火筒、防火沙桶等消防設備。

對於火警鐘被指沒有響，陳錦輝解釋是由於設施房起火，燒毀部分火警警報系統電線，因而影響6至13樓的警鐘系統，其餘樓層警鐘系統運作正常。同時火警亦燒毁商場電話線路系統，令管理處固網電話失效，管理處已即時用手機通知業戶及派員協助疏散等。

陳錦輝續指，由於事故中沒有出明火或高溫，樓層只是受濃煙影響，令以熱力感應的灑水裝備並沒有啟動；而事後消防處及公司作出過2次巡查，確認所有走火通道運作正常。

事故中因電線燒毀而令火警鐘及電話不能發揮效用，是否代表商場沒有後備的火警通報系統？陳錦輝稱，世貿中心已成立一段時間，而「全港商場都係咁設計(火警系統)，當然愈多Backup(後備方案)愈好」，稍後會再作檢討。陳錦輝又承認，商場關閉1至5樓的消防系統並沒有通知租戶，他僅指「法例無要求」。

有關方面已即時開展重新檢視所有商業物業的防火系統及其他應急措施，較舊的樓宇會優先處理，並會配合政府部門調查，將相關資料包括閉路電視片段轉交當局徹查起火原因。

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記者：蘇文軒