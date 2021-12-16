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【新冠疫苗】長者安居協會籲長者接種疫苗　已接種者成為平安鐘新客可享200元優惠

社會 18:32 2021/12/16

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

若凡接種疫苗的長者，現成為一線通平安鐘™️新客戶，可獲得200元優惠。（陳永康攝）

為鼓勵長者接種新冠疫苗加強防疫，長者安居協會推出優惠。若凡接種疫苗的長者，現成為一線通平安鐘™️新客戶，可獲得200元優惠。

發言人又表示，「一線通平安鐘™️」服務熱線中心根據政府的「新冠疫苗流動接種站」所到達的地點，預先通知當區的長者用戶，前往附近流動車接種疫苗。11月至今，協會已通知2,300多位長者，提醒他們前往居所附近的流動車接種疫苗。 

協會行政總裁王虹虹表示，氣溫驟降加上疫情影響，長者要緊記保暖和注意安全，如有不適應盡快求醫或尋求協助。她表示，雖然疫情下須保持社交距離，但定期的社交互動亦很重要，長者們定期與家人朋友互相慰問，有助保持心境開朗。家人可協助長者建立日程表，既能豐富他們的生活，亦可掌握彼此的日常動態。如身體狀況容許，長者在家中可透過網上平台學習做一些伸展運動。

另外，天文台預測明後兩天氣溫會驟降，協會提醒長者，氣溫在短時間內急降，長者應提高警惕，以防體溫過低。如身體不適，可按平安鐘求助或求醫。公眾人士亦應主動關心身邊長者，多親身探訪或電話問候，了解長者的生活狀況，於適當時候提供協助。

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記者：黃穎津

 

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