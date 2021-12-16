【移民潮】聖保祿學校料本學年錄逾150萬赤字　明年最多加1成學費否則需「降競爭力」

▲ 傳統直資名校聖保祿學校預料本學年赤字逾150萬元，提出明年加學費或凍結學費的3個方案。（資料圖片）

受學界移民潮影響，傳統名校聖保祿學校罕有向家長提出計劃在明年加學費。校方解釋，近日大量香港家庭移居海外，該校退學人數「上升不少」，加上政府對直資學校資助額下降等，導致本學年預算赤字逾150萬元，故提出兩個加學費方案，包括下學年一次過上調全校學費1成，初中增至27,500元，或每年至少加6%學費，倘繼續凍結學費便要「降低現有優質教育競爭力」。

該校於周一（13日）向家長發通告，預料本學年赤字逾150萬元，且虧損可能持續，故提出3個方案，分別是在2022/23學年加10%學費，但隨後5個學年不再加學費；或全校學生每年加至少6%學費；最後一個方案是不加學費，但需「降低學校在維持優質教育的競爭力」。

翻查該校本學年的初中及高中學費，分別為25,000元及27500元，倘一次過上調10%，即分別增至27,500元及30,250元；若上調6%，則分別增至26,500元及29,150元。

校方回覆本報查詢稱，「隨近日大量香港家庭移居海外，本校學生選擇在畢業前離校的人數確實上升了不少」，加上政府對直資學校的資助款額下降等，導致該校在本學年預算中，出現超過150萬元赤字，並推算虧損將會在未來持續，

在別無他法下，本校只能考慮於2022年9月增加學費。

該校近力大力投放資源發展STEM教育等，該校回應時未有解釋方案三所指的降低教育質素內容為何，僅稱十分重視持分者意見，在檢視學費過程會考慮「一籃子因素」和各個可行方案，以及主要持份者反饋等，作出「最務實和可行的決定」，

讓學校能繼續為學生提供具競爭力和最優質的教育，活出校訓「為一切人，成為一切」的精神。

該校表示，一直深信具有才華的學生，不應因經濟理由而不能入讀聖保祿學校，因此自2004年轉制直資中學後，學費「一直維持在甚低水平」，自2008年起從未調整學費，更設有寬鬆的獎學金及學費減免計劃，以供同學申請，每年有大約30%學生受惠。

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責任編輯：馮琪雅