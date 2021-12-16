【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫

王浩信與陳自瑤（Yoyo）屢傳婚姻出現問題，夫婦近年在公開場合幾乎互當透明，在社交平台亦互不理睬。最經典是今年初，王浩信奪視帝在台上多謝太太陳自瑤時，Yoyo竟木無表情疑「黑面」回應成一時網上熱話。

不過，近期二人關係似有緩和。日前王浩信在微博為主演新戲《兵王之絕境狙殺》宣傳，寫道：

兵王之絕境狙殺在西雙版納拍了一個月，當時日夜溫差特別大，每天不是爆炸妝就是傷妝，化妝專業程度讓我看到都覺得疼，再加上連日的動作和爆破場面，呈現到了軍事片的質感，也讓我體會到防衛人員的艱辛，非常難忘的一個月，現在終於可以跟大家分享當天的畫面，當時的熱血跟誠意，敬請期待。

太太Yoyo在此帖文留言：「支持。」王浩信即回覆：「謝謝。」因為二人近年極少公開互動，所以只是簡單幾個字，即引起網民關注，認為二人已重修舊好，不過也也有網民覺得夫妻之間，這樣的對答太過客氣，留言表示：兩公婆說什麼謝謝」。

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一家三口同遊樂園？

其實在今年10月，王浩信在網上上載帶9歲女兒靖喬（QQ）去主題樂園玩樂的照片，雖然相中只有父女兩人。

不過在王浩信上載照片約10日後，陳自瑤也貼出和女兒QQ同遊主題樂園照片，當中她貼出主題樂園酒店Staycation的早餐照，早餐份量至少夠三人食，令人估計當日夫婦及女兒一同到樂園享受家庭樂，Yoyo也似暗在打破婚變傳聞。

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傳Yoyo表明不與蔡思貝同場

另外，在上個月舉行的《萬千星輝賀台慶2021》，當晚Yoyo以銀色超性感的晚裝現身，大騷美好身段，她被安排與黃子恆及Patrick Sir（林溥來）一起行紅地毯進場。

至於在銀幕好拍檔兼傳緋聞的王浩信與蔡思貝被安排為組，一同行紅地毯入場，不過王浩信當時木無表情。

其後有報道指Yoyo與蔡思貝不和升級，指Yoyo向身邊朋友提醒絕不與蔡思貝同場，甚至向相熟監製表明不想與對方同劇合作演出。

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