【西九文化區】故宮文化博物館入伙　博物館團隊進駐籌備展覽

▲ 故宮文化博物館前天（14日）入伙，博物館團隊進駐籌備展覽。（西九文化區圖片）

西九M+博物館近月開館，吸引大量市民參觀，而西九另一「重頭戲」故宮文化博物館將於明年開幕，西九文化區今日（16日）宣布，團隊已率先進駐博物館的寫字樓；相信博物館的機電設備已大致安裝完成。

博物館大樓由許李嚴建築師事務所設計，總建築面積約32.2萬呎，展廳面積為8.3萬呎。建築的設計理念融合中國傳統建築、藝術和城市景觀，並以現代手法詮釋古代庭院相連的空間佈局概念。

博物館的三個中庭空間，參照了紫禁城中軸水平遞進的空間佈局，以垂直遞進的空間串連不同樓層。訪客可於中庭同時飽覽維港和港島天際線，遠眺大嶼山，。

香港故宮文化博物館的標誌由香港著名設計師劉小康設計，把香港故宮建築外形呈現於標誌上，並採用了明亮的黃色和橙色為主。

▲ 香港故宮文化博物館的標誌。（西九文化區圖片）

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責任編輯：陳梓蔚