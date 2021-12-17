【土豪小學生】返學穿LV羽絨褸$81萬限量版波鞋　小學生超豪運動裝夠付首期買樓

▲ 一名上海小學生全身名牌裝出現操場，他身穿LV羽絨外套，並穿著疑似價值81萬港元的全球限量版Nike Air Mag波鞋。

學生在校園難免有比較，家境富裕的同學出入坐靚車，物質豐富令人羨慕。近日內地網民瘋傳2張照片，見到一名上海小學生全身名牌裝出現操場，他身穿Louis Vuitton羽絨外套，腳上穿著的更疑似價值81萬港元的全球限量版Nike Air Mag波鞋，全身總值夠付一層樓首期。

微博近日瘋傳兩張上海小學生在操場集會時的照片，有指當時是升旗禮，其中一名學生的打扮令人目瞪口呆。他身穿法國名牌LV羽絨外套，有網民指約值3.8萬元人民幣（約4.6萬港元）；下身則穿上Kenzo運動褲約值3,760元人民幣（約4,600萬港元）。

▲ 上海一名小學生全身名牌在學校操場集會。（微博圖片）

最誇張的是他腳上所穿的NIKE波鞋，是經典科幻電影《回到未來II》（Back to the Future Part II）主角所穿的自動綁帶波鞋，全球限量89對。2016年這對波鞋在香港拍賣競投時，由一位香港買家以10.4萬美元（逾81萬港元）成功投得。

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在去年《潮流合夥人》第二季節目中，陳偉霆曾向周揚青、歐陽娜娜大晒私人珍藏，包括這對Nike Air Mag自動綁帶波鞋。

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家長︰踩一腳要賣樓賠

因此該名小學生的全身行頭，加起來接近90萬港元，在香港也能支付一層樓的首期。不少內地網民看後感到譁然，直言他全身總值足夠在內地3、4線城市買起一層樓。有家長更認得自己的孩子與該名土豪學生同校，揚言一定要遠離他，以免有傾家蕩產危機。

我一定讓孩子離他遠遠的，要是踩到他，估計要賣房子才能賠得起！

不過，有網民質疑該對限量版波鞋是否真貨，「淘寶高仿品？」，認為這對Nike Air Mag全球限量僅89對，沒可能推出兒童尺寸。

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責任編輯︰王明芳