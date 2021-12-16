【醫護流失】醫管局將開設專科學院　未來2年增加340個顧問及副顧問護師職位

▲ 醫管局將開設專科學院，未來2年增加340個顧問及副顧問護師職位。（梁偉榮攝）

醫管局今日（16日）開會，主席范鴻齡會後表示，今年11月，醫生流失率較一年前的4.9%增至6.2%，護士流失率由6.7%升至7.7%，情況令人憂慮。醫管局在今日的大會通過三項措施，冀能挽留人才，包括明年下半年提供首期低息置業貸款、成立醫管局專科學院、改善醫護人員升級階梯 。

▲ 醫管局行政總裁高拔陞。（梁偉榮攝）

醫管局行政總裁高拔陞透露，現時流失率較高的專科包括放射診斷、麻醉科等，而員工離職原因有不同，包括移民、轉投私人機構、休息都有。醫管局為挽留人才，下個財政年度起改善醫護人員升級階梯。

高拔陞指，在未來2年，會再開設多300個副顧問護師職位，及40個顧問護師職位，預計2023/24年度，醫管局會有200顧問護師、及440個副顧問護師職位。此外，醫管局亦會成立專科學院，將整合現有的學院，完善架構，「以往不同學院會各自做」。局方於下個財政年度會開始籌備工作，預料在2022/23年度成立。

范鴻齡今年 8 月曾表示，移民潮連帶推高醫護流失率，過去一年全職醫生及護士流失率分別為 4.6% 及 6.5%，情況令人憂慮。他在年報中表示，醫管局將不斷優化人才管理政策，繼續推行措施以激勵士氣，減少員工流失。

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記者：洪芷晴