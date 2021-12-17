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【立法會選舉】李惟宏：如當選會繼續要求政府減低印花稅

政治 11:00 2021/12/17

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李惟宏表示，會繼續要求政府減低印花稅。（梁偉榮攝）

「拜票時，業界普遍最大的反應就是怨，怨政府扼制行業的生存空間。」出身證券世家、首次參選的金融服務界候選人李惟宏分享道。他續指，政府增加印花稅，增加業界交易成本，承諾當選後，會要求政府減低印花稅。

李惟宏是證券世家第三代，爺爺是被譽為「富豪御用經紀」的李和聲，父親則是大唐金融集團創始人李德麟。李惟宏透露，家人很支持他參選，會主動找熟人拉票。「家族自爺爺（李和聲）開始，從事金融服務業70年有餘，在業界算有些人脈。」

宣布參選以來，拜會業界是日常，李惟宏說，業界怨聲四起，「怨政府扼制行業的生存空間。」例如政府增加印花稅，增加了交易成本。他認為，業界過去幾十年，錯過了不少發展黃金機會，令中小型經濟和貴金屬業務不斷萎縮，非常可惜。李惟宏表示，一旦當選，會優先處理業界訴求，包括調和業界與證監會及交易所的關係，他希望，對業界的監管，應從教育、引導、協助著手，「而不是次次都重拳出擊。」

對手是連任兩屆金融服務界立法會議員的張華峰，李惟宏形容對方是行業前輩，有政黨背景，雖然有壓力，但業界強烈的求變願望是他的動力。李惟宏說，自己分別在外資、中資及華資公司工作過，有近20年金融服務業經驗，對環球市場、多元化的創新金融產業、資產管理及貴金屬產品亦有一定的認識和實戰經驗。他希望，日後業界更團結、做大、做強，才能同外界競爭。

李惟宏亦關注青年發展，稱自己在不同業界定期舉辦持續培訓課程，進行投資者教育。他認為，年輕人若想靠買股票致富，是完全有可能的。「因為年輕人學習能力強，可盡早學習理財知識，培養理財觀念和訂下合適的目標」，不過，他提醒，要對收益和風險的匹配有所認知，了解不同投資產品的風險，在可接受風險範圍內投資，並作最壞打算。

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記者：林曉君

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