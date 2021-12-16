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【慈善活動】特許公認會計師公會舉行慈善虛擬跑　昐合力以18天人力車跑轉地球

社會 19:34 2021/12/16

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特許公認會計師公會舉慈善虛擬跑，昐合力以18天人力車跑轉地球。（ACCA提供）

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會宣佈2021年度「ACCA 公益關愛日」將以虛擬跑步活動形式舉行，以「18天人力車跑轉地球」為主題，將於2021年12月16日至2022年1月2日期間舉行。

活動由以往的團隊競賽改為協作形式進行，將累積所有參加者的跑步距離，為實現於18天內跑轉地球這一個共同目標而努力，同時為慈善作出貢獻。ACCA香港分會會長陳婉真表示：

希望透過今年的ACCA 公益關愛日，以虛擬跑步活動的形式共襄善舉，並通過這項意義深遠的舉措，在當前全球公共健康危機中，推廣健康和可持續生活。

自1997年起，ACCA每年舉辦此項與眾同樂的籌款盛事，以協助社會上有需要的人士。多年來，透過來自會計師事務所、跨國企業、商業機構以及院校的參賽者參與的人力車比賽，ACCA已累積籌得超過港幣2,100萬元，讓多個針對不同服務對象的慈善機構和社區組織得以受惠，亦加強了財務會計界及社區組織之間的聯繫。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：李榮忠

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