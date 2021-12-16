【尼斯之歷】顧定軒開設多媒體展覽　《造星III》好拍檔Manson現身撐場

▲ 顧定軒（Zeno）開設首個多媒體展覽，獲manson撐場。

憑ViuTV節目《全民造星III》彈起的顧定軒（Zeno）開設首個多媒體展覽《尼斯之歷》，同時推岀首支個人單曲《尼斯》，釋放自己的情感。顧定軒好友張進翹（Manson）與經理人麥曦茵導演一同現身觀賞，Zeno和Manson一起跟TOPick分享感受。

眼前的一切令Zeno感到很夢幻：「仍在消化中，還有好朋友一起來支持。夢幻得來很安心，從創作到看見自己的作品。」Manson很喜歡Zeno的展覽：「剛剛看了3次樓上的展品，每次看到的效果都不同。」Zeno回應他：「就是想有不同效果，大家坐在哪裏也可。」

▲ 顧定軒舉行多媒體展覽。

藝術靠個人感受

Manson認同道：「藝術是需要每個人自己去感受，幸好Zeno沒說太多資訊給我們，每個人上來看也會看到不同的事物。我看見尼斯發掘自己的過程，整個過程包括黑暗和光明，最後如何便由大家去看。」

Zeno聽後很開心：「聽到Manson每次的感受也很不同，可以拿著這個『小尼斯』，官方說法為尼斯的Missing Piece—『小麟片』，拿著它來看展覽。」

Manson與Zeno互相欣賞

Manson說：「就是想手執自己的一塊碎片，想有甚麼結局都是由自己找出來。」

好兄弟Zeno首次推岀個人單曲，Manson表示很感動：「聽到Zeno岀了自己的第一首作品和個人展覽，知道他是從去年參加《造星III》時的作品《自畫像》中漸漸演變岀來，在尋找自己的命題上去思考，相隔一年後便有了自己的個人創作。」

Manson又感謝Zeno給了他啓發：「音樂不一定是錄製歌曲後拍攝MV，可以有更多不同Art Form的創作。」

記者：梁樂欣

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