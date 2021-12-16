【立法會選舉】人民日報點名批評羅健熙獨裁　促民主黨清理門戶

▲ 民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

民主黨缺席今年立法會選舉，官媒《人民日報》今發表評論批評民主黨，不僅不讓黨員參選，沒有提出任何服務香港的主張，還在現任黨主席羅健熙等人操縱下，離民主越來越遠。「對於民主黨而言，再任由這些人恣意妄為，勢必將走向一條不歸路。」

文章列舉羅健熙今年不同時期的言行，例如，11月美國國會發佈報告攻擊立法會選舉時，羅健熙用「極其獨裁的方式」，操控中委會，向尋求民主黨支持的黨外參選人，發出長達6頁的所謂「問卷」，「脅迫參選人承認一系列無法無天的訴求」。

文章指，在羅健熙等人操弄下，民主黨正一步步走向激進，背離政黨初衷，強調「棄選是一條絕路」，又呼籲民主黨內有識之士盡快覺醒，重新思考政團的定位，重回服務香港的務實之路，同時清理門戶、刮骨療毒，避免在錯誤的道路上越走越遠，墜入萬劫不復的深淵。

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責任編輯：林曉君