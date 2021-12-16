  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 21:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】人民日報點名批評羅健熙獨裁　促民主黨清理門戶

政治 20:15 2021/12/16

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

民主黨缺席今年立法會選舉，官媒《人民日報》今發表評論批評民主黨，不僅不讓黨員參選，沒有提出任何服務香港的主張，還在現任黨主席羅健熙等人操縱下，離民主越來越遠。「對於民主黨而言，再任由這些人恣意妄為，勢必將走向一條不歸路。」

文章列舉羅健熙今年不同時期的言行，例如，11月美國國會發佈報告攻擊立法會選舉時，羅健熙用「極其獨裁的方式」，操控中委會，向尋求民主黨支持的黨外參選人，發出長達6頁的所謂「問卷」，「脅迫參選人承認一系列無法無天的訴求」。

文章指，在羅健熙等人操弄下，民主黨正一步步走向激進，背離政黨初衷，強調「棄選是一條絕路」，又呼籲民主黨內有識之士盡快覺醒，重新思考政團的定位，重回服務香港的務實之路，同時清理門戶、刮骨療毒，避免在錯誤的道路上越走越遠，墜入萬劫不復的深淵。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【辭職潮】羅健熙宣布辭任區議員　料民主黨不少區議員離職
17:01 2021/07/11
【辭職潮】羅健熙宣布辭任區議員　料民主黨不少區議員離職
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
20:31 2021/08/26
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會
16:53 2021/09/24
【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會

你可能感興趣

【辭職潮】羅健熙宣布辭任區議員　料民主黨不少區議員離職
17:01 2021/07/11
【辭職潮】羅健熙宣布辭任區議員　料民主黨不少區議員離職
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
20:31 2021/08/26
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會
16:53 2021/09/24
【立法會選舉】民主黨周日決定會否參選　羅健熙：無論是否參選仍會扎根香港社會
羅健熙 民主黨 選舉 立法會選舉

最高瀏覽

【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
18:42 2021/12/14
【女拔媽媽】汪琳10歲女兒品學兼優英語強　考入女拔必備5大素質︰性格要主動　
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
18:04 2021/12/15
【三角關係】女護士戀上男醫生夫妻　同時擁有男女友3人甜蜜同居
【天價索償】5歲兒在麥當勞跌斷手　父母索償2千萬被控勒索：孩子無價
今日 12:29
【天價索償】5歲兒在麥當勞跌斷手　父母索償2千萬被控勒索：孩子無價