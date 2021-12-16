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【禽流感】四國家部份地區爆發H5N1禽流感　本港暫停進口其禽肉及蛋

社會 20:59 2021/12/16

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四國家部份地區爆發H5N1禽流感，本港暫停進口其禽肉及蛋。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）宣布，因應韓國、英國、瑞典和世界動物衞生組織分別通報指，韓、英、瑞典和波蘭部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，食安中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及蛋，以保障本港公眾健康。

有關地區為：

韓國

 

  • 全羅南道務安郡
  • 忠清南道牙山市

英國

英格蘭

  • 赫里福德郡北赫里福德郡 
  • 薩福克郡巴伯區 
  • 北約克郡里奇蒙希爾區
  • 東約克郡

威爾斯

  • 布雷肯和拉德諾郡和布萊耐格溫特市
  • 北愛爾蘭
  • 蒂龍郡Aughnacloy Townland
  • 安特里姆郡Broughshane Townland

蘇格蘭

  • 鄧弗里斯和加洛韋

瑞典

斯科納省

  • Skurup市
  • Trelleborg市
  • Ystad市
  • Svedala市



波蘭

  • 羅茲省Piotrkowski區

 

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋；從瑞典進口約680公噸冷藏禽肉，以及從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋。

食中心已就事件聯絡韓國、英國、瑞典和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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